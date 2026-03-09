「全球人才高峰会周」月中揭幕 人才办总监陈海劲：聚国际领袖洞见

香港人才服务办公室（人才办）总监陈海劲表示，继2024年成功举办「全球人才高峰会」，今年3月中再次举办并升级为「全球人才高峰会周」（高峰会周），三大核心活动包括「国际人才论坛」、「机遇汇人才博览展」，以及九项与不同合作伙伴携手展开为期约一星期的卫星活动。高峰会周邀得诺贝尔奖得主和政商学界领袖参与，聚焦教育、科技与人才一体化发展，探索未来趋势，进一步彰显香港作为国际人才枢纽及国家人才门户的角色与优势。

「国际人才论坛」将设全球网上直播，在高峰会周网站（https://gts.hkengage.gov.hk/zh-HK）即可收看国际专家的真知灼见。

陈海劲期望藉高峰会周汇聚教育、科技和人才领域的洞见，集众思广忠益，以此推动跨地域、跨领域的人才合作，协助国际人才把握机遇，了解香港的发展渠道及未来方向。他指出：「今年活动不仅邀请国际级嘉宾参与，还首次联同合作伙伴举办多项卫星活动，包括区域会议、招聘会及企业颁奖典礼等，为参与的人才提供更丰富内容。」

全球人才生态正处于快速转型阶段，科技发展日新月异，他指出期望在此关键时刻，高峰会周将邀请政商学界共同探讨人才发展的新思路，并配合国家发展，致力打造香港成为国际高端人才集聚高地。

汇聚70家企业及机构 展示机遇拓展人脉

谈到今年活动的亮点，他指「国际人才论坛」将以「汇聚全球智慧」（Connecting Global Minds）为主题，云集海内外及本地政商学界顶尖领袖，探讨未来人力市场趋势与策略。「在活动首日我们将会邀请2010年诺贝尔经济学奖得主Christopher A. Pissarides教授发表主题演讲，并由全球业界领袖及知名学者进行专题演讲及讨论。」

陈海劲又谓，论坛次日将邀请国际及本地合作伙伴，探讨以人才策略促进香港在国家发展中的角色与区域人才交流。同日并闭门举行「共建国家高水平人才高地交流会」闭门会议，邀请到内地省市及澳门特别行政区政府代表出席，以促进知识交流、合作与高端人才网络发展。

至于「机遇汇人才博览展」，陈海劲表示将设有五大主题展区，汇聚约七十家企业、教育与科技相关机构及政府部门等，「我们希望为参加者提供最新行业资讯及多元化支援服务，展示香港以至大湾区的无限机遇。」

设全球直播 邀国际人才参与

今届高峰会周连结国际、内地及本地的合作伙伴，携手在约一星期内举办九项与人才及人力资源相关的卫星活动，包括区域会议、招聘会及企业颁奖典礼等，全面从企业交流到人才需要，提供最新资讯与人脉交流平台，并将与国际青年商会签署合作协议，深化国际推广合作，说好香港故事。

陈海劲表示，「卫星活动充分体现人才办联同各界服务人才的核心理念，期望可与大家继续携手合作，各展所长，为来港人才提供落户支援，留港长远发展。」

「国际人才论坛」只限受邀嘉宾出席，人才办将安排网上直播，身处全球的人才也能同步参与。「机遇汇人才博览展」将于上午10时至下午5时30分于香港会议展览中心展览厅3F举行，免费入场。入场人士可于https://gts.hkengage.gov.hk/zh-HK预先登记，届时凭二维码入场。查询：[email protected]。