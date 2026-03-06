涉尖沙咀警署内非礼女子 41岁男警被控猥亵侵犯罪4.17再讯

男警涉嫌去年12月在尖沙咀警署内非礼一名女子，被控猥亵侵犯罪。案件今早于九龙城裁判法院首次提堂，辩方申请将案件押后至4月17日再讯，待被告寻找私人律师，获裁判官曾宗尧批准，被告获准以5千元保释，期间不得接触证人。

41岁被告伍嘉威，报称警员，被控一项猥亵侵犯罪，指他于2025年12月20日在香港九龙弥敦道213号尖沙咀警署227A室内猥亵侵犯另一人，即X。

案件编号：KCCC680/2026

法庭记者：黄巧儿