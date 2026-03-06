Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

38岁电讯公司男职员被指啤酒混大麻 两奸晕眩18岁女同事 2项强奸罪脱

社会
更新时间：15:05 2026-03-06 HKT
发布时间：15:05 2026-03-06 HKT

现年38岁电讯公司男职员被指5年前谎称宴请一众同事上门，为18岁兼职女同事预约的士到家中，邀请对方吸食大麻被拒，其后涉嫌将大麻加入啤酒中供其饮用，乘其晕眩时两度强奸。男职员否认2项强奸罪受审，控方开案陈词指第一次强奸后事主向母亲发讯求助，被告随后在厕所门口再度强奸X；女事主则供称到厕所致电母亲，要求对方电召的士后离去。7男陪审团今日在高等法院退庭商议，一致裁定被告2项强奸罪脱。

控方称饮有大麻味啤酒后晕眩并两遭强奸

男被告彭励进（Patrick）被控于2021年4月20日，在位于荃湾青龙头村的住所中，先后两度强奸X。控方早前开案陈词指，被告与女事主X当年同在元朗一间电讯商的专门店工作，X为兼职员工，两人曾交换电话号码，X亦以「Patrick」储存被告的手机号码。案发当日，X在天水围见工后，被告安排的士接送她到其住所。被告声称已邀请大批同事到其家中聚会，但X到达后发现屋内并无其他人。X询问其他人在哪时，被告指其他人将于稍后时间才到达。

被告向X递上大麻，但X拒绝，被告便自行吸烟及吸食大麻，其后被告再向X递上一支已开盖的蓝妹啤酒，X饮用时嗅到大麻味，但认为可能是被告吸食大麻后的残留气味，饮用后感到晕眩。被告建议她上床休息，并在床上靠近及拥抱她。X试图避开，但被告强行脱去她衣物并企图亲吻，继而强奸。其后X以要如厕为由离开房间，期间感到头晕并向母亲发讯求助。控方指，被告随后全裸出现在厕所门口，再度强奸X，并在其腹部射精。

作供曾哀求被告「唔好」但反抗无效

女事主X其后以视像形式出庭作证。X供称，当日她乘坐被告安排的士到达被告住所，饮用啤酒期间开始感到迷糊。她强调自己「唔系饮一两罐就醉嘅人」，但当日仅饮用一两罐便觉得「愈来愈唔对路」，「饮咗一两罐就开始迷」。她曾借尿循一会，其后饮啤酒时感到「愈来愈唔OK」。

X主动问被告「可唔可以借你张床瞓一阵？」并表明只想暂时休息，有需要时可随时下床。X记起当时在床上休息期间，感觉有人把手搭在她膊头，之后被告将手放在她腹部上，她尝试揈开被告的手。她睡觉期间则感觉有人在她身体上方，她迷糊张眼时目睹被告开始脱去她的衣物，并尝试除下裤子。她急忙整理衣物，过程重复两次。X形容自己「完全无力」，被告「真系好大力」，最终脱下她的内裤，并以下体插入她的阴道。X指自己在性行为过程中哭泣，反复哀求「唔好」，坚称「当时好抗拒」。最后X到厕所致电母亲，要求对方电召的士后离去。

案件编号：HCCC136/2023
法庭记者：陈子豪

