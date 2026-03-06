助妇女配对工作重返职场  「一日实习生企划」反应热烈 逾400女性照顾者报名  

特区政府统计处数据显示，本港约有56万名女性因家庭责任暂离职场，其中近10万人表示有意重返工作岗位。为协助这群女性照顾者重返职场，由香港社会创投基金（SVhk）与渣打银行（香港）联合发起的《创·女程》商社企划，将于本月9日至20日举办「一日实习生企划2026」，提供短期工作体验机会。活动反应热烈，至今吸引逾400人报名，当中200人已获配对，合作企业超过70间。

孙玉菡：对个人身心健康及家庭均带来正面影响

劳工及福利局局长孙玉菡今（6日）出席启动仪式时表示，推动妇女就业需政企携手，《创·女程》正是连接政策与实践的「最后一公里」。他指不少参加者透过计划重拾自信，更有不少人由一日实习发展成长期工作，对个人身心健康及家庭生活均带来正面影响。他强调「一日实习生企划」表面为期一天，实则是妇女重投职场的关键起点，鼓励女性主动争取机会，为自己开创新篇章。

渣打银行董事总经理兼企业及投资银行业务香港兼大中华区主管许穗华亦在致辞中强调，女性照顾者的「职涯断层」并不代表「能力断层」，只要企业愿意打破传统框框，就能达至三赢。渣打香港作为《创·女程》联合发起人，很高兴见证愈来愈多企业投入参与平台，标志着香港商界正在集体，推动职场生态的改变。

两孩妈分享经验勉女性踏出第一步创造双赢

大会亦邀请了两位上届参加者分享经验。三孩妈妈阮女士离开物业管理行业8年，透过计划重返职场，现同时兼任AI课程导师、社创机构项目协调及《创·女程》兼职工作。她表示，在兼顾家庭之余，工作为她带来满足感与自信，亦有助提升家庭氛围，精神状态亦变得更好。她感谢机构提供支持，工作安排弹性且具创新性，令兼顾家庭与工作更为安心，未来会继续坚持这类平衡模式。

另一位育有两名子女的参加者陈女士则离开职场逾10年，由价格分析师转投市场推广行业，透过计划获捷成集团录用，现已工作逾半年。她表示，重返职场最大挑战是寻找合适机遇，现时工作时间弹性，加上企业提供友善措施，令她更安心兼顾家庭与工作，家人最初虽有担心，其后亦逐渐支持适应。同时，她勉励女性勇于踏出第一步，认为计划让企业与女性互相认识，若企业能发掘女性优点，可创造双赢。

记者：张琦

摄影：吴艳玲

