疑虚报学历来港就读内地女子 另涉欺骗科大以修读理学硕士提堂 3.20再讯将合并两案处理
更新时间：13:56 2026-03-06 HKT
发布时间：13:56 2026-03-06 HKT
33岁持内地女子涉于2021年虚报学历以申请来港就读的入境许可，较早前被控为取得入境证而安排作出虚假陈述罪于沙田法院提堂。她另被指于2022年向香港科技大学虚报学历，以获理学硕士课程录取，被控1项以欺骗手段取得服务罪，今于观塘裁判法院提堂，暂毋须答辩。署理主任裁判官押后案件至3月20日再讯，届时将与沙田案件合并处理。
被告王宇阳、报称商人，被控于2022年2月4日至2022年12月19日期间在香港以欺骗手段，即误导香港科技大学职员她拥有德克萨斯州大学奥斯汀分校的学士学位，而不诚实地取得由香港科技大学提供的教育服务，即理学硕士的教育服务。
被告今暂毋须答辩，她获准以1000元保释，期间不准离港、须交出所有旅游证件、不得接触控方证人及须每星期到警署报到2次
案件编号：KTCC426/2026
法庭记者：王仁昌
