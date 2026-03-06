Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张韦怡告姑仔诽谤案 张母供称曾遭姑仔指骂「死八婆！唔好再嚟我屋企！见你一镬打你一镬呀！」

社会
2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的42岁女艺员张韦怡（Gogo），6年前入禀高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）诽谤，姑仔则作出反申索。案件今于高等法院进行第5日审讯，张韦怡母亲曾秀英出庭作证。2019年潘家发生解雇家佣风波，张韦怡一方「请两个工人都唔讲俾潘老先生听，揾印尼人通宵睇住潘老先生」，潘老先生则向私家看护称：「佢哋讲就讲得好听，咩都为我，其实自己背后搞好多嘢」。

张母称曾被姑仔当面指骂「死八婆」

张韦怡母亲曾秀英今出庭作证，被问及2019年潘家解雇家佣风波，曾秀英指当时「有工人吐口水落小朋友啲嘢食，咁邪恶，我耿耿于怀」，而「我哋会反映俾潘老先生听」，她离开时姑仔潘碧玉则「指住我骂，『死八婆！唔好再嚟我屋企呀！见你一镬打你一镬呀！」。

代表姑仔潘碧玉的大律师江小菁在庭上播放潘老先生私家看护的语音讯息，内容提及曾秀英到潘家同潘老先生理论，「张太落嚟，老板话好嬲，话你个女（张韦怡）咁叻，叫佢炒哂啲工人啦，唔洗讲咁多嘢。你哋成日讲啲嘢都咁夸张，你哋搬走！你叫呀鸿（张韦怡「丈夫」潘德鸿）搬走呀！佢唔够地方住我俾钱佢买！」

否认潘父不满工人被炒赶张韦怡搬走

江小菁指出，潘老先生曾经向曾秀英说：「叫你个女搬走！唔好系度搞咁多事！我依个咁帮得手嘅工人！佢（张韦怡）都要炒！走呀走呀走呀！」曾秀英回应指：「无发生过」，又指该私家看护现时是其好朋友，忆述她们早前见面时该私家看护曾向她说：「之前对你哋有好大嘅误会，我俾人带住，讲咗啲对你哋不利、比较偏激嘅说话，我好内疚，向你哋道歉」，并认为这些事件应该有关，但「佢作唔作（故仔）我唔知」。

对于曾秀英被指「成日烦潘老先生，煮啲唔岩食嘅嘢潘老先生食」，曾秀英否认，并指潘老先生需「洗肾」，坚称「我唔会乱咁煮嘢俾佢食」。曾秀英另被指在2020年1月17日向潘老先生说：「我个女喺度住咗几年咁耐，点解讲句嘢都唔得呀！」，潘老先生亦曾向曾秀英说：「你哋成日讲啲嘢都咁夸张，又话你个女受咁多委屈，佢有咩咁委屈啫？」

不认常找潘父「讲嘢」与姑仔亦只属点头之交

江小菁指出，潘老先生亦曾经向曾秀英说：「你哋做咩自把自为请工人」，曾秀英则向潘老先生说：「你哋唔顾工人又唔理工人」。曾秀英全部否认，指「我都唔知发生咩事，讲真，系Michael（张韦怡「丈夫」潘德鸿）叫我帮手揾工人」，又指「我好少讲佢哋两口子嘅嘢」。

潘老先生私家看护的语音讯息又提到：「潘老先生好醒，张太（曾秀英）好似系依度屋主⋯⋯请两个工人都唔讲俾潘老先生听，话要揾印尼人通宵睇住潘老先生」，私家看护转述潘老先生曾经指：「佢哋讲就讲得好听，咩都为我，其实自己搞好多嘢」。

江小菁指出，曾秀英经常「揾潘老先生讲嘢」，曾秀英则否认，并指：「唔同意！我无咁多时间揾人倾偈，我老公都系长期病患者」，有时到潘家照顾孙子后便需赶回家照顾丈夫。曾秀英另指她与姑仔潘碧玉一向没有任何交流，只是「点头之交」。

案件编号：HCA1500/2020
法庭记者：刘晓曦

