泊车未启动刹车掣致溜后酿1死7伤 官信一时判断失误 48岁菲佣判囚27个月兼停牌5年

社会
更新时间：12:14 2026-03-06 HKT
发布时间：12:14 2026-03-06 HKT

中环卑利街于2021年发生夺命交通意外，48岁菲律宾籍家佣未有妥善地停泊私家车，使车辆在斜坡上急速溜后，一名外籍女途人遭卷入车底终殒命，另有7人受伤。菲籍女司机早前否认危驾致死等两罪，受审后被裁定罪成，今于荃湾裁判法院（暂代区院）听取判刑。区域法院暂委法官祁士伟判刑时指，案发时车辆的刹车掣没被启动，但认为被告是一时判断错误，考虑到她过往驾驶纪录良好及对后果的真诚悔意，判处她入狱27个月，停牌5年。

一时判断失误事后真诚悔意

法官祁士伟形容事件是因被告未有妥当泊车导致溜后，造成灾难性及悲剧后果，被告在港工作多年，有良好驾驶纪录亦无案底，她获得雇主等好评及赞赏。法官早前裁决时提及，检验显示涉案车辆的刹车掣及停车掣等没有故障，故唯一推断为刹车掣未被启动，法官认为尽管如此，仍属被告一时判断失误（momentary error of judgement）。

考虑到意外导致有人死亡及受伤，法官将危险驾驶引致他人死亡罪的量刑起点定为监禁33个月。鉴于被告的良好驾驶纪录、无案底，事后亦展现了对后果的真诚悔意及震惊（show genuine remorse and shock by the outcome)，法官酌情扣减6个月，终就危驾致死罪判囚27个月兼停牌5年，危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪则判囚18个月，停牌2年，全部同期执行。

案发晚因被告所驾私家车未妥善停泊致溜后酿1死7伤意外。
案发晚因被告所驾私家车未妥善停泊致溜后酿1死7伤意外。

女被告MAGSINO RESHIELLE LAGURIN，任职家佣，被控危险驾驶引致他人死亡及危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪。两罪指被告于2021年12月10日，在中环士丹顿街与卑利街交界在道路上危险驾驶车辆，引致Ma Elodie 死亡，以及引致TRUONG Lise Pui Yee、RIACHI Jalien、马诺天及许日元身体受严重伤害。

案件编号：DCCC111/2023
法庭记者：雷璟怡

