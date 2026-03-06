网传政府向长者派电子餐券 劳福局澄清绝无其事 区议员接长者查询：套路完整

近日即时通讯群组及社交平台疯传一条题为「老友记食饭真系有半价？政府狂派长者餐饮券！」的YouTube影片，影片以AI生成，声称将分两期向长者派发3,000元电子餐饮券至乐悠咭，长者以乐悠卡在合资格食肆食饭，便可获扣减半数。劳福局昨日(5日)发稿，澄清绝无其事，并已向相关社交媒体平台举报，并保留一切法律追究的权利。

西贡区区议员张展鹏今早(6日)接受电台访问表示，其办事处接获多名长者求助，希望协助核实及申请有关福利。

影片制作认真 惟错漏百出

张展鹏指出，该影片制作严谨，但其团队在仔细观看后发现，影片的字幕及背景音效存在错处。影片首先大篇幅讲述现时社会使费高昂等背景，先引起长者共鸣，其后才简单提及所谓的「福利」，并教授申请人如何签名及提防泄漏个人资料，整个「套路」非常完整，令他们起初也半信半疑。

为求证真伪，张议员的团队立即翻查政府资料，但并未找到任何与影片内容相关的福利计划。办事处随即告知求助的长者该消息不可信，并向他们提供现时政府最新的正确福利资讯。

估计骗徒或为后续诈骗铺路

对于发放此类假讯息的动机，张展鹏推断，虽然该影片未有附上任何可疑连结，但其所属的YouTube频道名称包含「财经」二字，并且发布了多条其他影片。他担忧，这可能是骗徒为博取长者信任而设下的「伏线」，待时机成熟后，便巧立名目，借机以投资等名义进行诈骗。他指出，现时各社福团体推出的优惠名称繁多，长者容易混淆，让骗徒有机可乘。

倡设统一福利资讯平台

为应对层出不穷的网上骗案，张展鹏建议政府应设立一个统一、可信的资讯发放渠道。他期望，可将有关的福利统一发放至社会福利署或各区议会秘书处，再由区议员向市民公布。由区议员发放的资讯，一定会作出核实，能为市民提供一个可信的资讯来源。

他进一步建议，政府可考虑设立一个专责小组，定期整合社会上由不同机构提供的福利，并制成一览表，让独老、双老，领取长生津的人士都能轻易查阅及找到适合自己的资讯，同时亦有助慈善团体接触到有需要的人士。

记者今早翻查有关的频道，发现发布假消息的影片仍未下架，在2日之间该条影片获32万次浏览。

