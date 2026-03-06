Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜政府向殉职消防员何伟豪家属发放615万援助金 孙玉菡：肯定其英勇无畏、舍己为公精神

社会
更新时间：11:18 2026-03-06 HKT
发布时间：11:18 2026-03-06 HKT

大埔宏福苑火灾造成多人伤亡，包括消防队目（追授）何伟豪于执行搜救任务期间英勇殉职。政府今（6日）宣布，根据「向舍身救人者家属提供经济援助计划」，向何伟豪家属发放615万元。

孙玉菡赞何伟豪英勇行为

负责批核申请的「向舍身救人者家属提供经济援助委员会」主席劳工及福利局局长孙玉菡赞扬何伟豪的英勇行为，并指何伟豪为拯救和保护他人性命，展现出超凡勇气和舍身为民的高尚情操，值得致以最崇高敬意，亦为失去如此优秀和尽忠职守的公务人员深感哀痛。发放援助金是要肯定何伟豪英勇无畏、舍己为公的精神。

「向舍身救人者家属提供经济援助计划」于2002年1月成立，旨在向舍身拯救或保护他人者的家属提供经济援助。计划下每个获批核个案的援助金额，按身故者的年龄、正常退休年龄及香港当时的每月就业入息中位数计算。现时援助的最低和最高金额分别为615万元和1230万元。

