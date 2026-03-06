Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

以家人及病人之名滥开千支咳药水私藏自用 伊院副顾问医生2项行为失当罪成 官斥：有违医生专业操守

更新时间：10:36 2026-03-06 HKT
发布时间：10:36 2026-03-06 HKT

时任伊利沙伯医院副顾问医生在2015年至2020年期间，为6名家人和佣工建立诊症预约纪录，在他们没有应诊下处方含有可待因成份的咳药水和精神活性药物中枢神经兴奋剂，又让病人把过量处方的药交予他。他前年否认公职人员行为失当及盗窃共4罪受审，案件今早在区域法院裁决，法官林伟权颁下裁决理由书指，被告的亲人不在港时却有记录指他们到伊院求诊，佣工亦供称是按被告指示到伊院取药，佣工根本没有向被告表示不适，故显示他们并不是有医疗需要，是被告作虚假安排以取得药物自用，终裁定被告两项公职人员行为失当罪成。

案发时47岁被告李志良，是时任伊利沙伯医院副顾问医生，原被控两项公职人员行为失当及两项盗窃的交替控罪共4罪。

控罪指被告于2015年3月至2020年9月，即担任伊利沙伯医院副顾问医生期间，或与担任公职有关的情况，没有合理辩解或理由，故意或蓄意作出不当行为，即致使诊症预约看来是分别由8名病人作出，而在该些病人没有应诊或求诊的情况下，向他们处方 Actifed Compound Linctus 及 Methylphenidate HCL 的受管制药物，致使医院职员向被告配发上述药物，被告保留该些药物作私自保存或处置。

另在同段时间，在2名医院病人求诊后，向该些病人处方剂量属高于必需剂量的上述两样受管制药物，并要求或致使该些病人将过量处方的药物退还给他，并保留该些药物作私自保存或处置，而未有将药物退还予医管局。

两项交替控罪盗窃罪指，他于2015年3月至2020年9月，偷取属于医管局的共1021瓶120 毫升的 Actifed Compound Linctus，及413片每片10毫克的Methylphenidate HCL，总值14,691元。

案件编号：DCCC1123/2022
法庭记者：黄巧儿

