每日杂志‧人物志｜正视「晚发现」个案挑战 林纬逊以终结爱滋大流行为目标

1984年，本港发现首宗爱滋病病毒感染个案，其后香港爱滋病基金会成立，肩负教育公众，遏止蔓延及支援患者重任。至去年中，本港新增爱滋病病毒感染个案持续9年下降。去年底，感染及传染病科专科医生林纬逊医生，接替德高望重的梁智鸿医生出任基金会主席。林指，亮丽数字背后仍须正视「晚发现」个案上升的挑战。林纬逊以终结爱滋病大流行为终极目标，热爱长跑的他以跑马拉松作比喻，有目标就有动力继续坚持和前进，盼最终能将病患数字「清零」。

林纬逊以终结爱滋病大流行是工作目标，未来朝目标全力进发。 受访者提供

香港爱滋病基金会积极于社区推广，检测爱滋病。受访者提供

至去年上半年，本港接获180宗新增爱滋病病毒感染个案，包括140名男士和40名女士。新增个案连续第9年下降，而新增感染数字亦重回1997年（181宗）的水平。42年来，由本港首宗个案发现时一度引起社会恐慌，公众视爱滋病为容易感染及无药可医的世纪绝症，当时由误解产生的歧视至今仍存在，期间该病亦在全球肆虐。

1991年，香港爱滋病基金会成立，推动本港的爱滋病防治工作。随着特效药面世，近年爱滋病已成为可控制的慢性疾病。去年底，林纬逊接任基金会主席，他喜见本港的新增个案持续下降，亦订立终结爱滋病大流行的目标，冀将病患数字「清零」。

盼消除公众歧视定期检测

他指基金会会继续接触及支援高风险群组，但亦留意到，爱滋病发病个案及「晚发现」个案的比例持续上升，且多集中在传统上被界定为「非高风险」人士，如异性接触群体。他指，这与社会上仍存在误解，认为爱滋病只限于特定群组有关，误解加上歧视，令部分市民自以为没有风险或害怕被标签，而拒绝接受定期检测，致错失及早治疗的机会。

要达致终结爱滋病大流行，除要让「晚发现」个案及早获得治疗，他认为需提升大众的性健康知识，才能收「治未病」之效。近年，基金会成立「知性学会」，向公众，特别是年轻人推动「全面性教育」，推广安全性知识，互相尊重的正面态度，向下一代播下消除歧视的种子。

林纬逊于2018年加入基金会，曾参与执行委员会工作，又兼任「知性学会」会长。过去7年，他追随时任基金会主席梁智鸿医生工作，敬佩对方热心及不言休的精神，特别是对方早年致力协助内地增加认识爱滋病，视对方为终生学习对象，未来继续推动本港的爱滋病防治工作。

林纬逊敬重前任主席梁智鸿医生的热心及不言休精神，视对方为终生学习对象。 受访者提供

林纬逊指，梁智鸿医生于上世纪90年代致力协助内地加深对爱滋病的认识。 受访者提供

访多国受训扩阔视野

作为感染及传染病科专科医生，林纬逊早于千禧年代已照顾爱滋病患者。2002年起，他在公立医院为爱滋病患者进行临床诊断及治疗，处理不少重症及「晚发现」个案。至2019年，他转为私人执业，但仍继续到公立医院协助照顾爱滋病患者。

过去他曾到不同国家受训，如在美国三藩市接触当时最新的爱滋病医学资讯，又接触不同国家及地区的爱滋病患者，并跟不同国家的研究及医疗人员交流，获取宝贵经验。

他视加入基金会工作为人生的转捩点。他解释，过去以医生身份，集中照顾病者健康及安排治疗。但基金会工作更全面，让他学会由整体大局出发，兼顾预防及控制工作，扩阔视野。

林纬逊特别提到，「晚发现」个案的病者因受爱滋病毒感染，大大削弱自身抵抗力，极易出现急性感染，甚至并发症，个别患者病情非常凶险，更有致命个案。

晚发现患者复元时间漫长

他曾为高风险性行为人士治疗，但对方透露从未进行爱滋病病毒检测，甚至忘记自己是高风险人士。他称，该病者求医时病情严峻，确诊患上「肺囊虫肺炎」，出现缺氧、发烧及呼吸衰竭，「需安排『插喉』，使用呼吸机协助呼吸。」病者最终虽能康复，但健康大不如前。

另有「晚发现」的爱滋病患者，虽然服用抗病毒药物后逐渐康复，但须漫长时间复元，惟期间因抵抗力虚弱而感染其他并发症，甚至患上癌症。

他忆述，曾有「晚发现」个案患者于用药后渐告康复，抵抗力亦经4至6年回到正常水平，惟仍低于同龄人士。他称，个别患者的免疫系统无法完全康复，患上炎症、器官老化，中风及心脏病等心血管疾病，甚至癌症的机率亦大大提高，反映进行检测及早发现的重要性。

知性学会（前身知性学院）近年多次举办性健康大使培训课程。 受访者提供

林纬逊强调，即使非高风险群组亦有机会感染爱滋病病毒。过去他曾接触一名严重肾衰竭病者，对方透露早年捐血时曾发现怀疑感染受滋病，但未再跟进，致最终病情恶化。他称若当事人早作跟进，适时服用特效药，可望及早控制病患，改写情况。

讳疾忌医或回避心态是公众普遍的想法，他不讳言，改变这些错误观念，亦是基金会未来的重要工作。性接触仍是爱滋病病毒的最主要传播途径，除宣传安全性行为，他亦认同当局近年倡议，呼吁任何曾有性接触人士，亦应进行爱滋病病毒测试，及早找出「漏网之鱼」。

世界卫生组织订立于2030年前终结爱滋病大流行的目标。林纬逊指，本港方面，基金会亦预期2030年前能达致指定目标，如消除爱滋病对本港公共卫生的威胁，未来亦以终结爱滋病为终极目标。热爱长跑的他以马拉松作比喻，「有目标就有动力坚持，逐步朝目标进发，深信终有终结爱滋病大流行的一日。」

林纬逊以马拉松比喻，当订立目标便要全力前进。 受访者提供

林纬逊热爱长跑，上月参加大阪马拉松，以个人最佳成绩的3小时48分钟完成赛事。 受访者提供

盼提升青少年性健康知识 收「治未病」之效

林纬逊医生指，提升青少年的性健康知识十分重要，盼收「治未病」之效。

林纬逊兼任「知性学会」的会长，曾多次出席不同的推广活动，亦担任讲座的讲者，就性及爱滋病的议题，与其他学者及社工作出分享。他解释，「知性学会」致力发展「全面性教育」，内容涵盖性别平等、多元性向及性别认同等核心理念，以提升公众，特别是青少年的性健康知识。

林纬逊兼任「知性学会」会长，积极推行「全面性教育」。

忆述与内地病童交流难忘经验

随着社会开放，公众对爱滋病的认知大大增加，他亦感受到市民对患者采取包容及接纳的态度，惟歧视仍然存在。前年，基金会与中国性病艾滋病防治协会合办「爱在阳光下」的香港冬令营活动，40名来自四川、山西、云南的内地爱滋病童应邀来港进行交流。

他忆述，当时本港亦有小学生应邀参加，是一次难得机会，让本港小童有机会跟内地病童交流，了解对方染病的人生转变和感受，毋疑给港童上了人生的重要一课。

令他鼓舞的是，港人家长对子女参加交流活动，甚至有机会跟爱滋病患小童接触也不抗拒，属意料之外。他认为，这是一个良好现象，反映公众对爱滋病的歧视逐渐消减，深信终有一日公众对爱滋病的歧视亦告「清零」。

记者：关英杰