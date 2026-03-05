Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网媒Channel C老板涉拖欠3雇员薪金16.1万元遭票控 4.30答辩

社会
更新时间：18:32 2026-03-05 HKT
发布时间：18:32 2026-03-05 HKT

网媒「Channel C」去年开始停止营运，负责营运媒体的艺园媒体制作有限公司代表陈智行，涉嫌拖欠3名雇员数月的薪金，涉款金额约16.1万港元，遭劳工处票控没有在到期日内支付工资等5罪。案件今在西九龙裁判法院再讯，陈智行自行向法庭申请将案件押后至4月30日再讯，待取法律意见。裁判官刘绮云关注，陈智行并非首次申请押后，强调仅允许陈智行最后一次押后案件，下次提讯时将进行答辩。

裁判官刘绮云关注，陈智行并非首次申请押后，上次聆讯时已将案件押后12星期，待陈向控方索取文件及取法律意见，质疑陈在押后期间是否有进展。陈回应，上次申请押后案件欲取民政事务总署提供的免费法律咨询服务，惟最近的公众假期较多，陈亦感染了甲型流感，故未能成功取得法律咨询服务。刘官直言「案件唔会无了期押后 」，强调允许陈最后一次押后案件，下次提讯时将进行答辩。

3前雇员遭拖欠薪金共16.1万元

被告陈智行，被劳工处票控4项没有在到期日内支付工资、没有在雇佣合约终止时在到期日内支付工资共5罪。控罪指，有人提出告发，指被告于2025年4月22日于葵涌，是一法团艺园媒体制作有限公司的经理、秘书或其他类似的人员，该法团故意及无合理辩解，而没有在切实可行范围内尽快在其雇员刘润洲及何世聪的工资期最后一天完结后7天内，支付刘在2025年1月1日至3月31日共11万港元的工资、何在同年3月1日至31日共1.3万港元的工资，而该法团所犯的罪行，是在被告的同意或纵容下犯有的，或归因于被告本身的疏忽。

没有在雇佣合约终止时在到期日内支付工资指，有人提出告发，指被告于2025年4月22日于葵涌，是一法团艺园媒体制作有限公司的经理、秘书或其他类似的人员，该法团故意及无合理辩解，而没有在切实可行范围内尽快在其雇员麦浩霆的雇佣合的终止后7天内，支付麦在2025年1月1日至1月31日期间的工资，款额为3.8万港元，而该法团所犯的罪行，是在被告的同意或纵容下犯有的，或归因于被告本身的疏忽。

案件编号：WKS18564-18568/2025
法庭记者：黄巧儿

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
13小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
6小时前
01:11
粉锦公路绿的迎头撼夹斗货车 的士司机女乘客被困 送院双亡
突发
6小时前
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
时事热话
8小时前
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
时事热话
3小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
8小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
8小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
9小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
影视圈
7小时前