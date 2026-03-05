网媒Channel C老板涉拖欠3雇员薪金16.1万元遭票控 4.30答辩

网媒「Channel C」去年开始停止营运，负责营运媒体的艺园媒体制作有限公司代表陈智行，涉嫌拖欠3名雇员数月的薪金，涉款金额约16.1万港元，遭劳工处票控没有在到期日内支付工资等5罪。案件今在西九龙裁判法院再讯，陈智行自行向法庭申请将案件押后至4月30日再讯，待取法律意见。裁判官刘绮云关注，陈智行并非首次申请押后，强调仅允许陈智行最后一次押后案件，下次提讯时将进行答辩。

裁判官刘绮云关注，陈智行并非首次申请押后，上次聆讯时已将案件押后12星期，待陈向控方索取文件及取法律意见，质疑陈在押后期间是否有进展。陈回应，上次申请押后案件欲取民政事务总署提供的免费法律咨询服务，惟最近的公众假期较多，陈亦感染了甲型流感，故未能成功取得法律咨询服务。刘官直言「案件唔会无了期押后 」，强调允许陈最后一次押后案件，下次提讯时将进行答辩。

3前雇员遭拖欠薪金共16.1万元

被告陈智行，被劳工处票控4项没有在到期日内支付工资、没有在雇佣合约终止时在到期日内支付工资共5罪。控罪指，有人提出告发，指被告于2025年4月22日于葵涌，是一法团艺园媒体制作有限公司的经理、秘书或其他类似的人员，该法团故意及无合理辩解，而没有在切实可行范围内尽快在其雇员刘润洲及何世聪的工资期最后一天完结后7天内，支付刘在2025年1月1日至3月31日共11万港元的工资、何在同年3月1日至31日共1.3万港元的工资，而该法团所犯的罪行，是在被告的同意或纵容下犯有的，或归因于被告本身的疏忽。

没有在雇佣合约终止时在到期日内支付工资指，有人提出告发，指被告于2025年4月22日于葵涌，是一法团艺园媒体制作有限公司的经理、秘书或其他类似的人员，该法团故意及无合理辩解，而没有在切实可行范围内尽快在其雇员麦浩霆的雇佣合的终止后7天内，支付麦在2025年1月1日至1月31日期间的工资，款额为3.8万港元，而该法团所犯的罪行，是在被告的同意或纵容下犯有的，或归因于被告本身的疏忽。

案件编号：WKS18564-18568/2025

法庭记者：黄巧儿