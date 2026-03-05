Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港台与马来西亚通讯部签署合作备忘录 关婉仪：有助增强国际传播能力

社会
更新时间：17:15 2026-03-05 HKT
发布时间：17:15 2026-03-05 HKT

港台今日（5日）与马来西亚通讯部在吉隆坡签署合作备忘录。签署仪式于马来西亚广播电视台总部举行，由广播处长关婉仪与马来西亚广播电视台总监阿士瓦依斯迈 (Ashwad Ismail) 共同签署。 

广播处长关婉仪（右）与马来西亚广播电视台总监阿士瓦依斯迈（左） 探讨双方未来合作方向。港台图片
是次合作备忘录涵盖多个重点范畴，包括双方将推进联合制作介绍香港与马来西亚文化旅游的节目，期望吸引更多旅客互访。此外，关婉仪亦趁此行，与刚上任的阿士瓦依斯迈举行会谈，探讨双方未来合作，包括透过节目互换、联合制作节目、人才交流等，共建「一带一路」倡议下的民心相通，促进文化交流，加强香港与东盟区域的交流联系。 

关婉仪表示，港台全力配合政府加强与东盟联系，积极拓展与区内广播机构合作。港台已先后与印尼及马来西亚的广播机构签署合作备忘录，有助增强港台国际传播能力，提升香港媒体的话语权，以及在「一带一路」地区、东南亚及国际间的文化地位。港台亦正与更多东盟国家传媒机构探讨深化合作，未来将继续善用香港内联外通的优势，说好国家及香港故事，弘扬中华文化。 
 

