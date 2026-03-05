梅子林村命案 女友断14根肋骨重伤致死 营地负责人否认谋杀 警忆被告称：人系我杀嘅⋯⋯佢系外星人

52岁营地负责人2022年4月中涉嫌在马鞍山梅子林村住所杀害38岁同居女友，翌早报案求助自首，警方到场发现死者赤裸倒毙，又发现可卡因、大麻等毒品及吸毒工具。营地负责人否认谋杀罪，今早在高等法院在4男3女陪审团席前受审。控方开案陈词指，法医验尸后发现死者14根肋骨及肩胛骨断裂，肺部塌陷，重伤致死，案发当晚只有被告死者2人在家。拘捕警员忆述到场后被告称「人系我杀嘅」、「佢系外星人来嘅」。

死者断14肋骨重伤死亡血中含可卡因

现年56岁男被告邓龙辉被控于2022年4月14日在马鞍山梅子林村1A号谋杀38岁女子霍倩仪。控方开案陈词指，被告邓龙辉2012年在大围酒吧认识死者霍倩仪，2人相恋后自2015年起同居于马鞍山梅子林村单层石屋，2人同时为房地产生意伙伴。案发于2022年4月13日晚上至翌早6时许期间，当时只有被告死者2人单独在家，2人初则口角继而动武，被告重创死者，翌早尝试致电2友人不果，6时许报案自称杀害了女友，要求警方到场。警员6时40分左右到场，当时发现死者赤裸，倒毙屋外门廊，身上仅覆盖了1件红色外套，查问下被告向警员称「人我杀嘅」。

法医验尸后发现死者遍体鳞伤，14根肋骨及左右肩胛骨断裂，双肺塌陷，显示曾受钝物重击，重伤致死。警方在屋内发现多处地方有小量血迹，分别来自被告与死者，另有「K仔」、可卡因及大麻等毒品。病理学专家指死者生前可能曾服用高剂量可卡因，血液内含有「K仔」及可卡因；至于被告4日后验尿，当中未发现可卡因或大麻。

被告认曾对向死者叉颈、箍颈

被告其后自愿在录影会面中供称，案发前4个月，被告与死者开始冲突频生，多围绕工作金钱事宜，案发当晚2人再起口角，「有嘢唔妥，所以（被告）觉得佢（死者）唔系人」，反复指当时自己向死者称死者不是人，而是外星人，要尽快到屋外门廊地洞投胎转世。被告又坦承争执期间2人曾经纠缠，被告一度对死者「叉颈」、「箍颈」约半分钟，又「箍」住死者上肢扣上手铐。被告又指死者曾扬言要投进屋外池塘自尽，死者最终自行爬到门廊地洞，从洞中吸气半小时致命。

被问到何以称死者为外星人，被告解释2人同居4、5年也没有怀孕，自己已察觉有异，而死者曾问及自己可相信有外星人；2人争吵时，死者突然血液向上倒流，犹如无血之人，像橡胶一样。被告又坦承2人吸毒多年，案发前曾吸食「K仔」、可卡因及大麻。控方指专家证供显示被告案发前不太可能吸食大量可卡因或大麻，即使曾吸食小量「K仔」、可卡因及大麻，也不太可能左右其行为。

指死者是外星人「伸个头入窿度唞气」

拘捕警员刘希尔接报到场，看见被告站在门外，身穿红色外套、蓝色牛仔裤及蓝色拖鞋，死者则赤裸倒卧门外，脸朝地下，「头部喺一个窿度」，上半身仅覆盖了1件红色外套，手脚卷曲，身体多处受伤。刘希尔查问下，被告回应「人系我杀嘅」，刘希尔形容被告回应时神情变得凶狠，开始手舞足蹈，双手握拳微微抖震。刘希尔先吁被告冷静，随后拘捕被告，被告自言自语「佢系外星人来嘅，伸个头入个窿度唞气」，

案件编号：HCCC107/2024

法庭记者：陈子豪