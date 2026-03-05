认偷配锁匙趁女同事外游上门盗取内衣裤 IT男文员判囚20月 求情称偷内衣裤为抒发遐想

38岁性格孤僻IT男文员心仪女同事，得知对方即将离职竟想出盗窃大计，先盗取女方住所锁匙自行配置，再趁她外游期间三度登门窃取内衣裤，最后一次碰上事主朋友到访而撞破。男文员今于区域法院承认3项入屋犯法罪，求情称由始至终只想偷取内衣裤解决性需要，并非贵重物品。法官陈广池指男文员有预谋犯案，包括趁事主外游时犯案、每次均拔掉闭路电视以消除证据等，但相信他已痛定思痛，在家人支持下不会重犯，终判处监禁20个月。

官指有预谋犯案但信已痛定思痛不再重犯

被告廖伟杰，报称IT文员，承认3项入屋犯法罪。陈官指一般入屋犯法罪量刑起点为3年，会因不同因素而上调或下调。被告在本案中属有预谋犯案，他偷取事主锁匙以自行配置，找到事主住址并得知她外游后上门。被告进入单位后首先拔掉闭路电视，才在单位逗留，离开前再驳上，目的是消除证据。

陈官续指，被告短期内连续3次犯案，并成功偷取内衣裤，若非事主朋友到单位，本案可能不会「东窗事发」，更有可能导致被告干犯更严重罪行。陈官举例若某日被告再用锁匙进入单位，而女事主刚巧在场，后果不得而知。

陈官相信被告一时冲动而作出愚蠢行为，以满足一己幻想，相信家人强而有力的支持可助被告痛定思痛，不再重犯，陈官因此将量刑起点下调至监禁2年半。陈官随后提及被告可谓人赃俱获，坦白认罪乃明智之举，认罪扣减后判处被告入狱20个月。

官：性格孤僻男以愚蠢方式抒发遐想

陈官总结辩方求情指被告性格孤僻，对女事主有好感故以愚蠢方式抒发遐想，以及解决性冲动，而涉案内衣裤并不贵重，被告愿意赔偿。陈官续指辩方呈上被告及其亲友等10封求情信，被告自言多年来无异性朋友，视女事主为心仪对象，惟后知后觉地明白自己的行为伤害了事主。被告深感后悔，使家人失望并且失去自由，他承诺会安分守己，绝不犯错，重新建立价值观。被告母亲则坦言不了解儿子的内心，未有提供情感引导，对本案感到内疚。其余亲友皆对被告作出正面评价，指被告痛定思痛，本案因他一时糊涂而走错路。

辩方庭上求情指，被告不懂与人相处，因想更了解女事主而愚蠢地犯案，被告由始至终不想偷取贵重物品，只想偷取事主的内衣裤，以抒发对其的遐想及解决性需要。辩方强调被告在狱中已充分反省，调查过程中坦白交代，事后曾向事主道歉，相信被告不会重犯，冀法庭轻判。

遭事主质问下承认偷配锁匙入屋

案情指被告与女事主为同事，直至事主于2024年12月29日离职。事主与男友及母亲于2024年12月31日至翌年1月10日外游，事主出发前将一套锁匙交给朋友，让其上门帮忙喂猫。

2025年1月5日下午约3时许，事主朋友到事主位于屯门的住所喂猫，看到一个黑色背囊，遂怀疑有其他人在屋内。朋友见到厕所门上锁，要求入面的人出来，被告走出厕所。朋友认得被告是事主的前同事并与其对质，被告声称获事主男友给予锁匙上门喂猫。朋友其后向事主查证，事主表示从未允许被告进入单位，亦从未给予被告锁匙。

事主数次要求与被告对质，被告均无回应，事主发现家中的闭路电视遭人拔除线路，著朋友重新驳上。最终事主透过Whatsapp致电被告，被告承认趁事主将锁匙遗留在办公室时，偷走锁匙。被告应要求交出锁匙，其后离开。

得知事主离职后开始计划犯案

事主回港后返回住所，发现出发前锁上的睡房门被打开，入面曾遭搜掠。翻查闭路电视发现，被告曾在2024年12月31日、2025年1月4日及5日，分别3度在非经允许下进入单位，他每次均会第一时间拔掉闭路电视的线路，在离开前再接驳上。

2025年1月11日被告被拘捕，现场警诫下承认在办公室偷去事主的锁匙并自行配置一套锁匙。在被告住所的衣柜内，搜出事主的2件内裤及1件内衣，均是从事主的床边偷走。

警诫录影会面中，被告承认在2024年12月的午膳时间翻寻事主的袋，偷走锁匙以配置，另翻查事主的抽屉，从其信件中获得事主的住址。被告于2024年9月至10月得知事主即将离职，遂计划趁事主外游期间上门爆窃。被告于2024年12月31日首次登门，打算偷取事主的个人物品，惟因睡房上锁而未得手；被告于2025年1月4日再进入单位，在客厅找到睡房锁匙，并从睡房偷去涉案内衣裤，他当日在单位逗留约1小时。2025年1月5日，被告欲偷取更多个人物品，但其后听见事主朋友开门，遂躲进厕所。屋苑的闭路电视拍摄到被告3次进出屋苑。

案件编号：DCCC819/2025

法庭记者：雷璟怡