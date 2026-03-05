张韦怡告姑仔诽谤案 「未婚产子、不忠、多次家暴」 「丈夫」潘德鸿否认有婚外情：「无啲咁嘅事」

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的42岁女艺员张韦怡（Gogo），6年前入禀高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）诽谤，姑仔则作出反申索。案件昨于高等法院进行第4日审讯，没有与张韦怡注册结婚的「丈夫」潘德鸿（Michael）今出庭作供，他承认曾在酒后打张韦怡耳光，对于张韦怡称他「未婚产子、不忠、多次家暴，全部都系事实」，他又被问及是否有婚外情时，他回答：「无啲咁嘅事」。姑仔一方指每当他们两人谈及注册结婚时，潘便会向张韦怡说：「好呀，我依家同你去注册（结婚）呀，你俾番层楼我呀」；潘德鸿回应指：「无啲咁嘅事」。

潘德鸿称每月三分一日子返工每次1小时稳袋7万分红

张韦怡「丈夫」潘德鸿（Michael）今出庭作供，潘德鸿指他在2013年认识张韦怡（Gogo），此前潘家兄弟姊妹关系和谐。对于张韦怡指他是「富二代」，「唔洗返工」，他解释：「我返工嘅，但自己公司，选择性返啰」，他指他「有文件要签」便会回公司，「一星期点都有一半时间返工」，「成个月三分一时间（返工）」，「我可能返一个钟就走得」。而他在2013年公司每月固定派发股东分红近6至7万港元，潘老先生离世后金额增加。

潘德鸿承认他「钟意饮酒」，被问及是否「夜生活唔少」，他称：「以前啦，但生咗仔之后少咗，以前晚晚啰，依家唔会晚晚啰」。代表姑仔潘碧玉的大律师江小菁重提，张韦怡曾向潘碧玉传讯息指：「我哋需一起做啲嘢，Kick Eva out（将「呀嫂」Eva踢走），Michael太被动太蠢啦，佢搞唔掂依种情况，佢俾人睇穿哂，急躁同目光短浅，我要为（儿子）Ashton打算」。张韦怡又称：「Michael没有赚钱能力，所以佢唔可以放弃九龙塘那栋独立屋啊」。

掴伤张韦怡耳膜后曾签字承诺不再犯

潘德鸿忆述他在2015年住在九龙城某唐楼，单位「一层过打通晒」，「2000呎、好阔落」，他表示自己「钟意出去住，唔系我都唔会搬出去住啦」。他指潘父「好想多啲见个孙」，江提到潘德鸿兄长William及呀嫂Eva「都有仔女」，潘德鸿则指「𠮶啲无BB咁得意」，「老豆想见多啲Ashton」。江问张韦怡有否向潘德鸿提起「要赶Eva走」，潘德鸿回应：「完全没有」；江问张韦怡「有无讲过唔可以放弃九龙塘间屋」，潘德鸿回应：「无咁讲过」。

江提及潘德鸿曾经在酒后打张韦怡耳光，「耳膜穿咗三分之一」，导致半永久弱听。潘德鸿指他记得「打咗（张韦怡）一巴，耳仔受伤」，又指「我自己做㗎嘛依样嘢」。江指张韦怡曾称他「未婚产子、不忠、多次家暴，全部都系事实」，他被问及是否有婚外情时，他答：「无啲咁嘅事」。他忆述他曾以白纸黑字「写低有咩有我份嘅资产，包括楼、地，除咗九龙塘仲有其他」，好让张韦怡及儿子Ashton「知道有啲咁啲资产」。他亦曾签承诺书，「承诺以后唔会再打佢、唔会动手、唔会郁手郁脚」。

坚称从未提出与张注册结婚换对方交还物业

江重提潘碧玉在2019年曾向张韦怡传讯息指：「你同Michael嗌交，关潘家咩事」，「你同你呀妈去揾爸爸（潘老先生），极大反应，大叫大嗌」，「Michael对你差，无理由你要对爸爸（潘老先生）差」，「佢系一个周身病嘅老人家，我哋所有嘢都系佢后生挨番嚟」。对于张韦怡及其母亲被指会找潘老先生「大叫大嗌」，潘德鸿指：「无啲咁嘅事，应该只系倾计，Gogo（张韦怡）咩都为爸爸设想」；对于潘德鸿对张韦怡差的指控，潘德鸿则称：「我对佢唔差」。

张韦怡当年回复潘碧玉讯息指：「佢个仔打人，同佢讲，佢唔正视，倒果为因，次次问完当无事」。江指出张韦怡「对钱银比较紧张」，而潘德鸿曾送一层价值300多万的单位予张韦怡，每当他们两人谈及注册结婚时，潘德鸿便向张韦怡说：「好呀，我依家同你去注册（结婚）呀，你俾番层楼我呀」。潘德鸿则回应指：「无啲咁嘅事」。

张韦怡（Gogo）在2020年入禀高等法院，指控姑仔潘碧玉（Jade）2020年6月在社交平台并向传媒透露指：「张韦怡贪慕虚荣」、「贪钱程度令人咋舌」；又指张韦怡向潘父取得100万元，以作张的儿子Ashton之教育基金，但「转头用来供自己到北京读书」。姑仔则作反申索，指张韦怡事后也诽谤她「操作邪术」置其于死地，「落降头」、 「养鬼仔」、「把家中观音像用红布遮眼」、聘请工人「做好多恐怖嘢，好似对小朋友吐口水」、「多年来系惯犯借欺凌诬捏入门嫂嫂，隔空攻击两个哥哥，侵略谋夺利益为实」等。

案件编号：HCA1500/2020

法庭记者：刘晓曦