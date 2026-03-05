盛事经济︱调查：八成受访青年过去一年曾参与盛事 逾七成指有助提升归属感

香港上半年盛事连场，2月底有一连串农历新年庆祝活动，3、4月更有巴塞尔艺术展、LIV Golf 2026、香港国际七人榄球赛等瞩目盛事。有青年智库今日（5日）公布「从青年视角看盛事发展」研究报告，显示86.2%受访者认同盛事对社会发展重要；79.4%认为本港盛事与自身息息相关；另有74.2%表示盛事有助提升对香港的归属感。

逾半受访青年盛事花费千元以上

青协青年研究中心成立的「青年创研库」于去年12月10日至14日，以实地问卷调查方式，访问520名15至34岁青年。结果显示，82.9%受访者过去一年曾以观众或参观者身份参与盛事，当中过半数（53.5%）消费1,000至2,999元不等，更有7.5%青年消费3,000至4,999元，包括买门票、周边产品及衣食住行。

评定盛事条件方面，27.3%受访青年认为「享誉国际」最重要，其次是「规模较大」，占21.5%。受访青年对香港维持「亚洲盛事之都」信心评分为6.8分（10分满分），态度倾向审慎；有29.8%期望盛事能提升香港国际形象。

研究亦发现，42.3%受访者有意担任盛事义工，惟实质参与人士仅得1.7%。至于有意从事盛事相关工作的受访者，则占49.6%，但过去一年以全职或兼职身份涉足其中的比率较低，分别占0.6%及3.1%。另有3.7%及1.5%分别以参赛者和表演者身份参与盛事。

倡设「盛事发展办公室」整合资源

青年创研库青年发展组召集人潘子锋表示，香港盛事发展已有相当基础，但目前盛事范畴广且良多，资讯分散，欠缺统一识别，建议政府推出香港盛事官方标志，授权认可活动使用以作品牌认证。

青年创研库亦建议，建立盛事人才平台，提供一站式资讯；设立「盛事发展办公室」，聚焦资源整合、品牌输出与人才传承，并在政府资助计划中落实青年共创与培育。

