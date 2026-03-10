伊朗局势．最新旅游资讯︱香港快运3.18起同加燃油附加费 香港飞其他地区单程加至$290 内地航段除外

伊朗局势︱中东最新局势，影响来往当地的航空交通。保安局2月28日在保安局外游警示制度网站，更新对伊朗及以色列发出的红色外游警示。局方表示，对伊朗及以色列发出的红色外游警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往当地。

伊朗局势︱3月12日最新资讯

【17:00】香港快运HK Express表示，受近期中东局势影响，航空燃油价格显著上升。燃油为航空公司最主要的营运成本之一，其价格波动对整体成本结构带来直接影响。

经审慎评估近期燃油价格走势及整体营运环境后，香港快运将由2026年3月18日起（适用于该日起销售之机票）调整客运燃油附加费。以香港出发的航段为例，相关附加费将调整至港币290元。其他航段将按适用出发地及当地货币安排厘定。

航班出发地 燃油附加费收费额（每一航段） 2026年3月17日或之前 由2026年3月18日起 香港 香港和其他地区之间的航段（中国内地除外） HKD 140 HKD 290 香港和中国内地之间的航段 HKD 165 HKD 165 日本 日本和香港之间的航段 JPY 5000 JPY 5000 南韩 南韩和香港之间的航段 KRW 22000 KRW 22000 中国内地 中国内地和香港之间的航段 CNY 135 CNY 135 中国 - 台湾地区 中国 - 台湾地区和香港之间的航段 TWD 570 TWD 1170 泰国 泰国和香港之间的航段 THB 570 THB 1170 越南 越南和香港之间的航段 USD 18.0 USD 37.1 菲律宾 菲律宾和香港之间的航段 PHP 385 PHP 385 马来西亚 马来西亚和香港之间的航段 MYR 80 MYR 150

燃油附加费会按燃油价格作出调整。

燃油附加费按每位旅客及每一航段计算。

燃油附加费将包含在机票总价格中，并以首程航段的出发地之货币计算。

适用于所有票价种类、常规及奖励机票。

燃油附加费适用于所有旅客，惟2岁以下不占座的幼童除外。

【15:20】受中东局势最新发展影响，航空燃油价格自3月以来已上涨接近一倍。因此，国泰航空今日宣布，将于2026年3月18日起调整客运燃油附加费。根据现行既定机制，燃油附加费将上调至如下：

短途航班：上调至港币290元（现为港币142元）。

中程航班：上调至港币541元（现为港币264元）。

长途航班：上调至港币1,164元（现为港币569元）。

国泰航空定期检视燃油附加费水平，并密切留意航空燃油价格走势。

香港航空（Hong Kong Airlines）3月12日起调整客运燃油附加费，单程加幅最高150元，其中台湾单程航线由162加至182元；日本、韩国、泰国及东南亚地区亦由162加至212元；马尔代夫航线由284加至384元；澳洲及加拿大则由589加至739元；即旅客来回一程或需多付300元。

大湾区航空则表示，会按既定机制检视燃油附加费的水平。如有任何调整，会于官网更新相关资料。

伊朗局势︱3月11日最新资讯

【20:18】特区政府表示，至今日（3月11日下午5时），约460名向入境处查询的港人已安全离开当地，当中包括20名由特区政府安排机位返港的人士。此外，约220名人士表示暂时无需跟进。其余约150名人士，入境处已向他们就最新航班资讯提供适切意见，并提出可协助其安排机位返港。现时仍身处中东当地的港人，当中包括在阿联酋、卡塔尔及沙特阿拉伯等地工作或居住并身处安全地方的人士。



就中东往返香港的航班情况，阿联酋航空继续每日有一班直航客机由迪拜返港，而卡塔尔航空今天(3月11日) 亦安排一班直航客机由多哈返港。

【18:05】机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（3月11日）截至下午5时，有5班航班取消；明天（3月12日）暂时有4班航班取消。详情请向航空公司查询。

伊朗局势︱3月10日最新资讯

【21:30】特区政府表示，截至3月10日下午5时，近450名向入境处查询的港人已安全离开当地，当中包括约20人经由特区政府协助安排机位返港。仍身处当地约380名查询港人中，均报称身处安全地方，当中约200名表明无需进一步协助或暂时无需跟进。至于其余人士，入境处已就其行程及航班资讯提供适切意见，并向身处阿联酋和卡塔尔的人士表示可以协助安排机位返港。

就中东往返香港的航班情况，除阿联酋航空继续每日安排一班直航客机由迪拜返港，政府得悉卡塔尔航空将于明天（3月11日）安排一班直航客机由多哈返港。特区政府已即时联络仍身处当地查询港人，并透过中国驻卡塔尔大使馆及卡塔尔驻香港总领事馆了解最新情况，及与卡塔尔航空协调安排有特别需要的港人乘搭该航班尽快返港。

【17:45】机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（3月10日）截至下午5时，有7班航班取消；明天（3月11日）暂时有3班航班取消。详情请向航空公司查询。

【14:32】鉴于中东地区局势的最新发展，国泰航空所有由2026年2月28日至 2026年3月31日（包括当日）往杜拜、返利雅得的航班已经取消。

伊朗局势︱3月9日最新资讯

多哈及阿布扎比返港直航未恢复

【20:00】特区政府表示，截至今日（3月9日）下午5时，入境处共接获约830名身在中东地区的港人查询，包括最新航班及行程安排，当中约420人已安全离开当地，其余查询港人均报称身处安全地方。入境处会继续与查询的港人保持联络。



就中东往返香港的航班情况，迪拜国际机场已于3月2日起恢复有限度运作，现时从当地起飞的航班主要由阿联酋当地的航空公司营运。运输及物流局一直与阿联酋航空(Emirates)保持联系，在航空安全许可下，阿联酋航空已于3月4日起尽量每日安排一班直航客机由迪拜返港。此外，根据迪拜国际机场网站资料显示，由迪拜出发前往其他国家或地区的航班选择亦较早前有所增加，相信现时相关航班能应付有需要由迪拜返港旅客的需求。

据了解，多哈国际机场及阿布扎比国际机场亦正逐渐恢复有限度运作，惟两地前往香港的直航航班皆未复航。特区政府会继续与营运中东航线的航空公司保持紧密联络，争取在航空情况许可下，尽快恢复更多回港航班。特区政府亦会继续作适当安排，协助有需要返港的港人。

【18:30】机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（3月9日）截至下午5时，有7班航班取消；明天（3月10日）暂时有6班航班取消。详情请向航空公司查询。

【12:30】机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（3月9日）截至上午11时，有7班航班取消；明天（3月10日）暂时有4班航班取消。

伊朗局势︱3月8日最新资讯

【19:20】特区政府表示，连日来积极为身处中东当地的港人提供协助。今日（3月8日）再有14名相关人士经特区政府与阿联酋航空作出安排，乘坐直航由迪拜返港。驻迪拜经贸办人员亦继续派员前往迪拜机场支援及协助港人理顺离境安排。

截至今日（3月8日）下午5时，入境事务处共接获约810名身在中东地区的港人查询，包括最新航班及行程安排，当中近370人已安全离开当地，其余查询港人均报称身处安全地方。入境事务处会继续与查询的港人保持联络。

【13:05】入境处表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（3月8日）截至上午11时， 有6班航班取消；明天（3月9日）暂时有1班航班取消。

伊朗局势｜3月7日最新资讯

【22:00】特区政府继续积极为身处中东当地的港人提供协助。截至今日（3月7日）下午5时，入境事务处共接获约800名身在中东地区的港人查询，包括最新航班及行程安排，当中超过300人已安全离开当地，其余查询港人均报称身处安全地方。入境事务处会继续与查询的港人保持联络。

特区政府已与阿联酋航空作出安排，让有特别需要（例如长期病患、孕妇及幼童）的港人尽快回港。经驻迪拜经贸办人员到场支援及协助理顺离境安排后，当中7名人士乘坐阿联酋航空今天直航的航班回港。特区政府会在明天的直航回港班机作同样安排，亦会争取在未来数天的航班继续有关安排。

特区政府协助滞留中东港人回港。添马台fb

【17:39】机管局指受中东局势影响，香港国际机场今天（3月7日）截至下午5时，有12班航班取消；明天（3月8日）暂时有3班航班取消。

【15:30】阿联酋航空表示，杜拜所有市区办理登机服务现已暂时关闭，直至另行通知。

【12:30】机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（3月7日）截至上午11时，有12班航班取消；明天（3月8日）暂时有3班航班取消。详情请向航空公司查询。

伊朗局势︱3月6日最新资讯

入境处：九成查询港人身处阿联酋

【22:54】保安局表示，截至3月6日下午5时，入境处共接获约790名身在中东地区的港人查询，包括最新航班及行程安排，当中约250人已安全离开当地，其余均报称身处安全地方。在接获的查询当中，接近九成来自身处阿联酋的港人。入境处会继续与上述港人保持联络，就其行程及航班资讯提供适切意见及可行的协助，并会继续与外交部驻香港特别行政区特派员公署、中国驻当地使领馆及旅游业监管局保持紧密联系，留意事态发展及积极跟进事件。

在外港人如需协助，可致电入境事务处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852) 1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线；发送信息至1868微信求助热线或提交网上求助表格求助。

入境处接780名身在中东港人查询 200人已安全离开

【20:30】特区政府表示，截至早上8时，入境处共接获约780名身在中东地区的港人查询，当中约200人已安全离开当地，其余查询港人均报称身处安全地方。在接获的查询中，近九成来自身处阿联酋的港人。

政府又指出，根据杜拜机场最新资讯，当地时间3月6日阿联酋航空有两班回港班机，分别是经曼谷的EK384，以及直航航班EK380。自杜拜机场有限度复航后，特区政府驻杜拜经贸办人员协助当地港人理顺离境安排，亦到场支援及协助港人。

入境处会继续与仍在当地的港人保持联络，就行程及航班资讯提供适切意见及可行协助，并会继续与公署、中国驻当地使领馆，以及旅监局保持紧密联系，留意事态发展及积极跟进事件。

【18:30】机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（6日）截至下午5时有11班航班取消，2班延误 ，明日（7日）暂时取消3班航班。

【17:00】就中东地区的最新局势，香港驻杜拜经济贸易办事处（驻杜拜经贸办）一直配合入境处，并与当地有关部门、机构（例如国家使领馆）保持紧密联系，为当地港人提供适切和可行协助，并透过不同途径发放相关资讯。自杜拜机场有限度复航后，驻杜拜经贸办人员协助当地港人理顺离境安排，亦到场支援及协助港人，务求各人顺利登机回港，包括今日一个一行9人的香港旅行团。驻杜拜经贸办会继续密切关注当地局势，并向在杜拜的香港居民提供适切协助。

自杜拜机场有限度复航后，驻杜拜经贸办人员协助当地港人理顺离境安排，亦到场支援及协助港人，务求各人顺利登机回港。商经局fb

【12:20】机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（3月6日）截至上午11时，有11班航班取消；明天（3月7日）暂时有1班航班取消。详情请向航空公司查询。

伊朗局势︱3月5日最新资讯

【22:55】政府发言人表示，中东区内大部分空域及机场仍然关闭。特区政府一直与营运往返中东与香港航班的航空公司保持紧密沟通，了解它们的复航计划，尽力为滞留当地港人争取尽快获得机位离开当地。

争取周六日航班预留位置予有特别需要港人尽快回港

杜拜机场于3月2日起恢复有限度运作，从当地起飞的航班现时主要由阿联酋当地的航空公司营运。运输及物流局一直与阿联酋航空(Emirates)保持联系，在航空安全许可下，阿联酋航空已于3月4日及3月5日安排各一班直航客机顺利返港，并预计于3月6至8日继续安排由迪拜前往香港的客机。

特区政府亦已向阿联酋航空表达希望其尽快加开更多航班。此外，我们正争取于3月7日及3月8日的航班预留部分位置，供特区政府直接安排有特别需要的港人尽快回港。

截至下午5时，入境处接获约730名身处中东港人查询

【22:45】截至下午5时，入境处接获约730名身处中东港人查询，接近九成来自阿联酋，约200人已安全离开当地。

永安旅游宣布，因应航空公司最新安排，3月16日或之前乘搭阿联酋航空前往杜拜，或经杜拜转机旅行团全部取消。客人可联络永安旅游作退款或其他安排。

机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（3月5日）截至上午11时，有11班航班取消；明天（3月6日）暂时有2班航班取消。

伊朗局势︱3月4日最新资讯

截至 3月4日下午5时 ，入境处共接获约 680名身在中东地区的港人的查询 ，包括最新航班及行程安排，当中约100人已安全离开当地，其余查询港人均报称身处安全地方。在接获的查询当中，接近九成来自目前身处阿联酋的港人。入境处会继续与上述港人保持联络，就其行程及航班资讯提供适切意见及可行的协助，并会继续与公署、中国驻当地使领馆及旅游业监管局保持紧密联系，留意事态发展及积极跟进事件。



特区政府会与各航空公司保持紧密联系，促请有关航空公司待中东地区航空运作条件许可的情况下，全力协助滞留中东地区的港人尽快离开当地。根据有关地区机场资讯，当地时间今日(3月4日)有航班由迪拜出发至香港、广州及台北等地。特区政府会继续密切留意有关情况。

机管局下午6时30分表示，受中东局势影响，今日暂取消11班航班，明天5班航班取消。

开战后杜拜首班航班返港 料今晚9时42分到埗

杜拜国际机场有限度恢复运作。香港国际机场网站显示，今日有一班由阿联酋航空营运，从杜拜返港的直航航班EK380，最快今晚香港时间近10时到港，是开战以来当地首班飞往香港的客机。

阿联酋航空网站显示，今晚由杜拜返港航班的机票已全部售罄；至于明日有两班由杜拜返港的航班，分别于下午2时45分及5时40分抵港，其中2时45分的经济客位及头等客位已全部售罄，只余下商务客位，售价为37,187港元。至于下午5时40分抵港的航班则仍有经济客位，票价每张8,017港元。

马会一行26人 包括苏伟贤田泰安登机回港

早前带领香港代表「升泷驹」出战杜拜三级赛北风锦标的练马师苏伟贤及骑师田泰安一家，今午现身杜拜机场，乘机返回香港；两人及其家人皆已安全登机，正在返港途中。

早前马会公布，香港一行二十六人的赛马人员，包括「升泷驹」练马师苏伟贤和其太太、骑师田泰安与太太Xaviere与其女儿Isabelle、马主、马主朋友、苏伟贤的马房员工以及马会随行员工，因为中东局势突变而滞留杜拜。

据苏伟贤透露，马会每天都有和他们保持紧密联络，全力协助他们回香港。大家都祝福他们，希望人马平平安安返回香港。

港队女足已登机离开杜拜 经曼谷分批返港

足总表示，中国香港女子代表队今早已顺利登机，离开杜拜前往曼谷，抵埗后将按航班安排分批返港。

受中东局势影响，香港国际机场今天（3月4日）截至上午11时，有11班航班取消；明天（3月5日）暂时有5班航班取消。详情请向航空公司查询。