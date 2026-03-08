伊朗局势．最新旅游资讯︱机管局：今日截至上午11时6班航班取消 明天暂有1班取消

伊朗局势︱中东最新局势，影响来往当地的航空交通。保安局2月28日在保安局外游警示制度网站，更新对伊朗及以色列发出的红色外游警示。局方表示，对伊朗及以色列发出的红色外游警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往当地。

伊朗局势︱3月8日最新资讯

【13:05】入境处表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（3月8日）截至上午11时， 有6班航班取消；明天（3月9日）暂时有1班航班取消。

伊朗局势｜3月7日最新资讯

【22:00】特区政府继续积极为身处中东当地的港人提供协助。截至今日（3月7日）下午5时，入境事务处共接获约800名身在中东地区的港人查询，包括最新航班及行程安排，当中超过300人已安全离开当地，其余查询港人均报称身处安全地方。入境事务处会继续与查询的港人保持联络。

特区政府已与阿联酋航空作出安排，让有特别需要（例如长期病患、孕妇及幼童）的港人尽快回港。经驻迪拜经贸办人员到场支援及协助理顺离境安排后，当中7名人士乘坐阿联酋航空今天直航的航班回港。特区政府会在明天的直航回港班机作同样安排，亦会争取在未来数天的航班继续有关安排。

特区政府协助滞留中东港人回港。添马台fb

【17:39】机管局指受中东局势影响，香港国际机场今天（3月7日）截至下午5时，有12班航班取消；明天（3月8日）暂时有3班航班取消。

【15:30】阿联酋航空表示，杜拜所有市区办理登机服务现已暂时关闭，直至另行通知。

【12:30】机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（3月7日）截至上午11时，有12班航班取消；明天（3月8日）暂时有3班航班取消。详情请向航空公司查询。

阿联酋航空表示，杜拜所有市区办理登机服务现已暂时关闭，直至另行通知。

伊朗局势︱3月6日最新资讯

入境处：九成查询港人身处阿联酋

【22:54】保安局表示，截至3月6日下午5时，入境处共接获约790名身在中东地区的港人查询，包括最新航班及行程安排，当中约250人已安全离开当地，其余均报称身处安全地方。在接获的查询当中，接近九成来自身处阿联酋的港人。入境处会继续与上述港人保持联络，就其行程及航班资讯提供适切意见及可行的协助，并会继续与外交部驻香港特别行政区特派员公署、中国驻当地使领馆及旅游业监管局保持紧密联系，留意事态发展及积极跟进事件。

在外港人如需协助，可致电入境事务处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852) 1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线；发送信息至1868微信求助热线或提交网上求助表格求助。

入境处接780名身在中东港人查询 200人已安全离开

【20:30】特区政府表示，截至早上8时，入境处共接获约780名身在中东地区的港人查询，当中约200人已安全离开当地，其余查询港人均报称身处安全地方。在接获的查询中，近九成来自身处阿联酋的港人。

政府又指出，根据杜拜机场最新资讯，当地时间3月6日阿联酋航空有两班回港班机，分别是经曼谷的EK384，以及直航航班EK380。自杜拜机场有限度复航后，特区政府驻杜拜经贸办人员协助当地港人理顺离境安排，亦到场支援及协助港人。

入境处会继续与仍在当地的港人保持联络，就行程及航班资讯提供适切意见及可行协助，并会继续与公署、中国驻当地使领馆，以及旅监局保持紧密联系，留意事态发展及积极跟进事件。

【18:30】机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（6日）截至下午5时有11班航班取消，2班延误 ，明日（7日）暂时取消3班航班。

【17:00】就中东地区的最新局势，香港驻杜拜经济贸易办事处（驻杜拜经贸办）一直配合入境处，并与当地有关部门、机构（例如国家使领馆）保持紧密联系，为当地港人提供适切和可行协助，并透过不同途径发放相关资讯。自杜拜机场有限度复航后，驻杜拜经贸办人员协助当地港人理顺离境安排，亦到场支援及协助港人，务求各人顺利登机回港，包括今日一个一行9人的香港旅行团。驻杜拜经贸办会继续密切关注当地局势，并向在杜拜的香港居民提供适切协助。

自杜拜机场有限度复航后，驻杜拜经贸办人员协助当地港人理顺离境安排，亦到场支援及协助港人，务求各人顺利登机回港。商经局fb

自杜拜机场有限度复航后，驻杜拜经贸办人员协助当地港人理顺离境安排，亦到场支援及协助港人，务求各人顺利登机回港。商经局fb

【12:20】机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（3月6日）截至上午11时，有11班航班取消；明天（3月7日）暂时有1班航班取消。详情请向航空公司查询。

伊朗局势︱3月5日最新资讯

【22:55】政府发言人表示，中东区内大部分空域及机场仍然关闭。特区政府一直与营运往返中东与香港航班的航空公司保持紧密沟通，了解它们的复航计划，尽力为滞留当地港人争取尽快获得机位离开当地。

争取周六日航班预留位置予有特别需要港人尽快回港

杜拜机场于3月2日起恢复有限度运作，从当地起飞的航班现时主要由阿联酋当地的航空公司营运。运输及物流局一直与阿联酋航空(Emirates)保持联系，在航空安全许可下，阿联酋航空已于3月4日及3月5日安排各一班直航客机顺利返港，并预计于3月6至8日继续安排由迪拜前往香港的客机。

特区政府亦已向阿联酋航空表达希望其尽快加开更多航班。此外，我们正争取于3月7日及3月8日的航班预留部分位置，供特区政府直接安排有特别需要的港人尽快回港。

截至下午5时，入境处接获约730名身处中东港人查询

【22:45】截至下午5时，入境处接获约730名身处中东港人查询，接近九成来自阿联酋，约200人已安全离开当地。

永安旅游宣布，因应航空公司最新安排，3月16日或之前乘搭阿联酋航空前往杜拜，或经杜拜转机旅行团全部取消。客人可联络永安旅游作退款或其他安排。

机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（3月5日）截至上午11时，有11班航班取消；明天（3月6日）暂时有2班航班取消。

伊朗局势︱3月4日最新资讯

截至 3月4日下午5时 ，入境处共接获约 680名身在中东地区的港人的查询 ，包括最新航班及行程安排，当中约100人已安全离开当地，其余查询港人均报称身处安全地方。在接获的查询当中，接近九成来自目前身处阿联酋的港人。入境处会继续与上述港人保持联络，就其行程及航班资讯提供适切意见及可行的协助，并会继续与公署、中国驻当地使领馆及旅游业监管局保持紧密联系，留意事态发展及积极跟进事件。



特区政府会与各航空公司保持紧密联系，促请有关航空公司待中东地区航空运作条件许可的情况下，全力协助滞留中东地区的港人尽快离开当地。根据有关地区机场资讯，当地时间今日(3月4日)有航班由迪拜出发至香港、广州及台北等地。特区政府会继续密切留意有关情况。

机管局下午6时30分表示，受中东局势影响，今日暂取消11班航班，明天5班航班取消。

开战后杜拜首班航班返港 料今晚9时42分到埗

杜拜国际机场有限度恢复运作。香港国际机场网站显示，今日有一班由阿联酋航空营运，从杜拜返港的直航航班EK380，最快今晚香港时间近10时到港，是开战以来当地首班飞往香港的客机。

阿联酋航空网站显示，今晚由杜拜返港航班的机票已全部售罄；至于明日有两班由杜拜返港的航班，分别于下午2时45分及5时40分抵港，其中2时45分的经济客位及头等客位已全部售罄，只余下商务客位，售价为37,187港元。至于下午5时40分抵港的航班则仍有经济客位，票价每张8,017港元。

马会一行26人 包括苏伟贤田泰安登机回港

早前带领香港代表「升泷驹」出战杜拜三级赛北风锦标的练马师苏伟贤及骑师田泰安一家，今午现身杜拜机场，乘机返回香港；两人及其家人皆已安全登机，正在返港途中。

早前马会公布，香港一行二十六人的赛马人员，包括「升泷驹」练马师苏伟贤和其太太、骑师田泰安与太太Xaviere与其女儿Isabelle、马主、马主朋友、苏伟贤的马房员工以及马会随行员工，因为中东局势突变而滞留杜拜。

据苏伟贤透露，马会每天都有和他们保持紧密联络，全力协助他们回香港。大家都祝福他们，希望人马平平安安返回香港。

港队女足已登机离开杜拜 经曼谷分批返港

足总表示，中国香港女子代表队今早已顺利登机，离开杜拜前往曼谷，抵埗后将按航班安排分批返港。

受中东局势影响，香港国际机场今天（3月4日）截至上午11时，有11班航班取消；明天（3月5日）暂时有5班航班取消。详情请向航空公司查询。