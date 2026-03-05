Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜连续3期无人中 头奖奖金2800万！

社会
更新时间：12:38 2026-03-05 HKT
发布时间：12:38 2026-03-05 HKT

由于有3期六合彩没有人中，头奖奖金累积至逾2000万，若一注独中，可获2800万。六合彩将于今日（5日）搅珠。

中环士丹利街赛马会投注站历来最旺。资料图片
根据过往资料，过往50期，最多搅出的号目为28，搅出12次，其次为6、37及39，各搅出12次，而2及4则搅出11次。

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分别是：

1.中环士丹利街赛马会投注站 
地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 
中头奖次数：47 

2.屯门市广场赛马会投注站 
地址：屯门市广场第三期地段277号地下 
中头奖次数：45 

3.荃湾青山道赛马会投注站 
地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖 
中头奖次数：41

4.尖沙咀汉口道赛马会投注站 
地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 
中头奖次数：41 

5.上环干诺道西赛马会投注站 
地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 
中头奖次数：40

6.观塘广场赛马会投注站 
地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 
中头奖次数：37 

7.九龙湾德福赛马会投注站 
地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖 
中头奖次数：35

8.大埔广场赛马会投注站 
地址：大埔广场地下商场七号舖 
中头奖次数：35 

9.上水石湖墟赛马会投注站 
地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 
中头奖次数：35 

10.大埔广褔道赛马会投注站 
地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 
中头奖次数: 30
 

