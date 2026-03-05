不满5岁子上厕所无揭厕所板 怒以衣架「教仔」打伤臀腿 汽车维修工认罪3.19判刑

汽车维修工人去年5月因厕所问题与5岁儿子起争执，他见儿子「去厕所唔拎起厕所板」，故在一时愤怒下用衣架打伤儿子的臀部及腿部，及后遭幼稚园老师及社工揭发。涉案男子今早在观塘裁判法院承认故意袭击导致儿童受伤罪，辩方求情指，被告现已明白不能用暴力教导子女。署理主任裁判官钟明新直言「𠮶小朋友年纪好细」，考虑辩方为被告作的求情，将案件押后至3月19日判刑，待取社会服务令及感化令报告，期间被告续准保释候惩。

31岁被告L.C.H.，报称汽车维修工人，承认故意袭击导致儿童受伤罪。控罪指，他于2025年5月某日在将军澳某住所内故意袭击5岁男童X。

学校老师及社工发现幼童伤势

辩方求情指，被告现时已接受辅导课程，亦会与妻子及儿子共同进行。案发时，被告见X「去厕所唔拎起厕所板」，故就厕所板问题与X起争执，一时愤怒下才在厕所用衣架打伤X。被告现时已深感后悔，明白不能用暴力教导子女，望法庭考虑被告即时认罪，坦白将案情和盘托出，愿意面对法律责任而轻判。

案情指，被告是5岁男童X的父亲，在去年6月3日，X在幼稚园上课时遭老师及社工发现身上有伤，在臀部及腿部出现抓痕及瘀伤。同日，社工向被告查问时，被告承认因厕所问题而用衣架打了X的臀部及腿部，社工劝谕被告后没有即时报案。惟社工于同月尾再度发现X的手臂有咬痕，终报案求助。经警方调查后，没有证据显示第二次的伤势与被告有关，被告被捕后在警诫下指，在5月某日见X使用厕所的方式不当，出于愤怒下用衣架打了X。

案件编号：KTCC37/2026

法庭记者：黄巧儿