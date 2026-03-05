伊朗局势︱阿联酋开通空中走廊 民航机师：航程增但能迅速脱离衡突空域

受中东局势影响，一度受阻的往返杜拜航班恢复有限度服务，首班返港客机昨晚（4日）顺利抵达香港。有民航机师指出，飞越战事空域时，GPS干扰与虚假信号情况日渐普遍，加重飞行人员的工作负担；并预期战事将推高油价，机票价格未来或面临上升压力。

土耳其及阿富汗航线极度繁忙

香港专业飞行员协会主席张敬龙今早（5日）于电台节目表示，伊朗局势对航空交通构成重大影响，多国空域关闭，尤其是中东主要航道几乎全面封锁，受影响国家包括伊朗、伊拉克、卡塔尔、巴林、科威特及叙利亚。目前前往欧洲或亚洲的航班大多需绕经土耳其甚至阿塞拜疆，再飞越阿富汗，所有航班被逼集中在这两条航线，空中交通极度繁忙。然而，阿富汗空域欠缺航空管制服务，无法通报航机位置，飞行员需按指定速度与时间抵达特定航点，增加工作负荷，但相关航道整体仍然安全。

冲突区域GPS干扰和虚假信号日益严重

张敬龙指出，飞行人员途经冲突地区，包括俄乌战区、伊朗及美国军事设施附近时，越来越常遇到GPS干扰及虚假信号问题，令飞行工作难度增加。最大的风险在于，一旦后备导航系统失效，飞机可能误闯受影响空域，甚至面临被导弹击中的风险。他以昨晚阿联酋航空EK380航班为例，能够顺利抵港是因为阿联酋政府开放安全空中走廊，航班起飞后随即向南飞行，前往欧洲的航班经沙特阿拉伯，往亚洲的航班则飞越阿曼，整体航程虽增加约半小时至一小时，但能迅速脱离相关国家空域，继续前往目的地。

张敬龙补充，目前部分阿联酋航班可经特定航线如沙特阿拉伯或阿曼进出，但航班数量受限制，仍需警惕虚假信号及卫星导航受干扰的风险，亦可能受部分国家军事行动影响。本港多间航空公司已取消往返中东的航班直至3月中，现时最大挑战在于战事前景未明，持续时间亦难以预测，预计未来油价将受运输影响而上涨，航空公司或调高燃油附加费，今年暑假机票价格将面临上升压力，短中期而言，机位供应亦相当紧张。

战争在旅保中属「除外责任」

保险界立法会议员陈沛良于同一节目指出，战争在旅游保险保单中属于「一般除外责任」条款，即因战争直接或间接导致的损失，均不在保障范围内，包括因战事导致行程延误或于当地酒店住宿等衍生开支。

不过他补充，某些情况下，如旅客因航班取消而滞留外地，其间于酒店用膳后发生食物中毒或急性肠胃炎，须于当地就医所产生的合理医疗费用，由于与战争无直接因果关系，仍属保单保障范围之内，可获赔偿。

陈沛良强调，战争风险在多数保单中均列为除外责任，主因是相关风险过高，非一般商业保险公司所能承保，但人寿保险除外，因为人寿保障以受保人的生死为承保基础，独立处理。

