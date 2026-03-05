每日杂志｜旺角「流星雨」疑走数 格主员工报警求助 涉无牌经营权责不清 双方未签订合约难追讨

旺角银城广场1楼的「流星雨」娱乐区，设有寄卖点、夹公仔机及台式弹珠机，惟近日未有如常营业，东主疑似「走数」断联引起争议。苦主现有逾45人，涉款超过126万港元，有寄卖方指惨被扣起逾12万元利润，另有员工称遭拖欠薪金，惟双方皆未与店舖签订合约。据知该娱乐场所未有申请牌照，而一直对外自称为「老板」的王姓男子，实际非涉事公司董事，且负债累累。有苦主于上周日报警求助，警方暂列盗窃案处理。有大律师吁商户日后必须签约，以免得不偿失。

上周日（1日），10名苦主于旺角银城广场（下称「银城」）集体报案，指遭一娱乐场所负责人分别拖欠寄卖货品利润或薪金。涉事场所「流星雨弹珠」位于银城1楼123至172号舖，该处「打通」45个相连小舖位，设有至少24部台式弹珠机、40部夹公仔机，另有超过500个格仔柜放租予商家（俗称「格主」）寄卖货品。

苦主现有逾45人，涉款超过126万港元，大部分「格主」售卖宝可梦（Pokémon）卡为主，有苦主指控店方扣起逾12万元利润；当日报案的苦主年龄介乎28至29岁，「格主」遭拖欠的款项由1.2万元至6.3万元不等，另有两名员工被拖欠1月和2月薪金。

苦主逾45人涉款超过126万元

「流星雨」去年1月起试业，营运台式弹珠机店「起家」，去年5月加设格仔舖寄卖区，并以计划开设「PTCG道场」（宝可梦卡牌游戏道馆）作招徕。去年暑假，店家以优惠价500元出租一个格仔，吸引大量商户加盟，高峰期格仔出租率达80%，后来租金上调至600元。

本报记者综合多位苦主的说法，拆解该场地的营运模式及「掠水」大计。该店提供场地及人手，「格主」月缴租金以租用格仔寄卖。由于「格主」没有和店方签订合约，「格主」可按需要，自由调整月租格数。店内设有POS销售系统，「格主」在货品上贴上条码，员工便代为出售寄卖货品和收款。「格主」可透过网上系统查阅销售额，货品利润会月结，并以现金形式支付；「格主」到店收取利润，同时向店方缴交租金，一手交一手。

有「格主」坦言，该处有较多走动空间，方便客人驻足拣选心仪卡牌，加上租金依然相宜，故一直续租，至今年初，有「格主」听闻东主欠租，加上租金进一步上调至750元，不少人决意退租，结果「走唔切」。有苦主称，2月2日曾到店向老板收取1月的货钱，当晚对方即场分发现金，却不足以支付全数「格主」，吁未收款的人再联络他，并承诺在两日后缴清，「大家只能信任并让他离开，他说没钱，留住他也没用。」

店内设有POS销售系统，格主可透过网上系统查阅销售额。 受访者提供

场内「低买高卖」乱象处处

大部分「格主」为求保障，选择在农历年前自行「清场」。场地曾在2月20日营业，但翌日起已重门深锁，继而有网民揭发老板「走佬」。有苦主在网上大吐苦水，列举场地6大乱象，包括店主允许「格主」在场内「低买高卖」、帐目和库存混乱、拖延货款等。他形容，寄卖的商家流动性高，只要自称是「格主」，店员便会开锁，「格仔内放有几百张卡，难以点算有否失窃。」

另有商家以3000元月租一组共4部小型夹公仔机，机内同样放置宝可梦卡。他在农历年前清走货物，发现遗失两张市值合共逾万元的卡牌。现场亦有11部大型夹公仔机，其中8部置于场外运作，当中3部经已「清机」。有家长在周日带同子女到场，直言每星期也会到场玩弹珠机，家中尚有逾百张游戏券未兑换奖品。

有「格主」坦言，该店并未与任何寄卖方及员工签订租约和合约，因感「奇怪」曾要求店方拟订租约，惟店主采取「拖字诀」，未有正面回应。另有「格主」称，见其他「格主」如常交租营运，以为「无事」，结果现时得不偿失。

店舖去年5月加设格仔舖寄卖区，并以开设「PTCG道场」作招徕。 网上图片

店内有超过500个格仔柜放租予商家寄卖货品。

疑未申请牌照 警列「盗窃」调查

根据资料，「流星雨娱乐文化有限公司」于去年3月24日成立，持有商业登记，地址位于荃湾一工业中心。有苦主称，店舖由一位自称「老板」的王姓男子管理，他负责出粮、发放利润和联络。据公司登记资料，「流星雨」实际创办人为陈姓男子，他同时持有另一间玩具公司，两司登记地址相同。

有苦主连日到荃湾地址「寻人」未果，该址原有玩具公司的招牌，在昨日（4日）遭拆下。有消息人士透露，王男早年在旺角及观塘经营食肆，曾因欠租被起诉，他更拖欠前合伙人逾百万元薪金及私人款项；王于去年被颁布破产令及「不开始令」，惟有苦主发现，王于深圳开设的女仆咖啡室，上月仍有营业。

「流星雨」创办人同时持有一间玩具公司，两司登记地址相同，惟门外招牌遭拆下。 受访者提供

大律师陆伟雄形容，没有签合约是吃亏的行为，「究竟对方是否实际的经营者呢？」他指，如果对方以公司股东身份签合约，其股东身份和责任不能转移，「要追讨法律责任就清楚很多。」现时苦主未有和店方签合同，证明不到店方有法律责任，「即使你是对的，都不知道向谁追讨！」

他建议苦主集合聘请专责追讨赔偿金额的律师跟进，提供法律意见。他提醒，若然苦主欲追讨超出小额钱债的申索上限（7.5万元）的款项，或要支付更多律师费至区域法院，要衡量得失，「建议用一个最便宜的方法去追讨。」他再三忠告市民日后与别人合作做生意，必须签约并列明条款细则，亦不提议苦主再自行「寻人」，「交给律师从合法的途径去追讨。」

警方回复指，自2月20日起接获多人报案，指他们早前于旺角西洋菜南街一店铺寄卖游戏卡，但未能如期收回共约45万元的生意款项及游戏卡。经初步调查后，案件列作「盗窃」，交由旺角警区刑事调查队第七队跟进，暂未有人被捕。

警方派员到场调查及搜证，暂未有人被捕。

兼职店员遭欠薪 日做10小时无「饭钟」

据悉「流星雨」约有7名店员，至少2人遭到欠薪。劳工处指，已接获相关求助。

一名兼职店员向本报表示，经朋友介绍应聘，今年1月入职，工作工时长达10小时，没有「饭钟」。以时薪60元计算，她在1月共上班75小时，应有4500元薪酬，惟2月7日仍未出粮，持续询问下，负责人在同月21日向她转帐4000元，声称2日后会把余下500元转帐，岂料已没有下文。

劳工处接获相关求助

劳工处表示，有接获相关雇员求助，主要涉及欠薪及解雇补偿。处方指，雇佣合约可以书面或口头方式订立，雇员如被拖欠工资及其他雇佣权益，应尽快向劳工处劳资关系科分区办事处提供资料，处方会提供适切协助。

店方声称店铺已申请「有奖娱乐牌照」。 网上图片

号称「全港首间」台式弹珠 申请牌照被撤回

翻查「流星雨」的社交平台，店方号称为「全港首间台式弹珠机店」及「旺角最大寄卖点」，并声称已申领「有奖娱乐牌照」。惟有知情人士指，涉事场地因为设有台式弹珠机，申请《有奖娱乐牌照》及《公众娱乐场所牌照》未果。

民政事务总署回复指，辖下牌照事务处曾接获一间名为「流星雨」的处所申请「有奖娱乐游戏牌照」，但申请人其后撤回该申请。目前有关处所并未持有相关牌照。食物环境卫生署也指，去年9月曾接获涉事舖位的公众娱乐场所牌照申请，但申请人未能按规定提交所需文件供审核。

大律师陆伟雄指，台式弹珠机由电力驱动、涉及奖品，在法律上可以视场所为一个「游戏机中心」，故需要申领《游戏机中心牌照》，甚或因应游戏有赢取奖品的性质而申领《推广生意的竞赛牌照》。要界定游戏是否「赌博」，他指，按照执法流程，警方会把「游戏」交给「赌博专家」鉴定，随后再依据专家意见执法，甚至作出检控及请专家出庭作供，再交由法官裁定。

记者：仇凯瑭