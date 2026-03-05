中电完成安装288万个智能电表 客户手机即时睇用电量

电表历史跨越逾150年，迎来新一页。中华电力于2018年展开的智能电表更换计划，已于去年底完成，成功更换288万个智能电表，覆盖逾97%客户，客户不需等人手抄表，上网即可了解用电情况，以便有效管理自家用电。

新电表每半小时自动将数据传送至大数据平台 大幅提升效率

中电输电及供电业务部高级总监罗卓恒说，传统电表只能记录总用电量，需要人手抄表，客户每两个月才得知用电资讯。而新电表可以每半小时自动将数据传送至大数据平台，并透过AI分析数据，大幅提升效率。如今，客户可线上查阅每小时用电数据，系统会根据近期用量预测下期账单金额，并在用电量超出预设水平时发出个人化提示，助客户管理用电。

智能电表具自动数据传输系统，客户可线上查阅每小时用电数据。

传统电表需人手抄表，已逐渐淘汰。

未来「简朴房屋」将纳入安装范围

罗卓恒指，288万个智能电表中，住宅用户占九成，中小企占一成，未来「简朴房屋」亦将纳入安装范围。他坦言，在摩天大楼林立的香港全面推行此计划挑战重重，如电表房及唐楼梯间等空间狭窄，安装难度高。为此，中电将电表与通讯设施「二合一」以缩减体积，成功克服安装难题。目前仅余极少量因设于客户处所内或通道受阻的个案有待处理。

智能电表亦强化电网的可靠性。以往电力供应事故多靠客户通报，现在系统能迅速侦测事故位置，加快复修速度。中电总裁罗嘉进强调：「智能电表是智能电网的重要一环，不但提升电网的可靠度，更让我们为客户提供更智能化的电力服务，有助加快香港发展成智慧城市的步伐。」此外，中电更与水务署展开跨界合作，利用智能电表通讯网络传输屋苑用水数据，进一步扩大应用。