政府公布首份《体重管理行动计划》 市民冀当局推更多具体政策  设立KPI

政府今日（4日）公布全港首份《体重管理行动计划》，针对市民肥胖问题推出一系列支援措施，鼓励大众关注体重与健康管理。《星岛日报》记者下午于铜锣湾一带进行街访，访问了三位认同自己有体重管理需要的市民，了解他们的生活习惯及对计划的看法。

卢同学 : 冀当局推更多具体政策 并设立KPI

就读中一的卢同学表示，平日较少留意自己的体重，反而更关注整体健康状态。他透露，在日常生活中会刻意保持健康饮食习惯，例如减少进食高热量、油腻食品及零食甜品。此外，他亦有做简单运动的习惯，而学校亦设有相关健康教育课程及体重测量仪器，协助学生管理健康。对于政府今日推出的《体重管理行动计划》，卢同学期望当局能推出更多具体政策，并设立关键绩效指标（KPI），让学生能更清晰地关注和参与体重管理工作。

190磅的陈先生: 望进一步减轻体重 维持更佳健康状态

78岁的陈先生表示，自己十分关注健康状况，平日饮食以清淡为主，下午多进食蒸玉米及烧卖等轻食，并保持每星期四至五日、每次一小时的散步习惯。他认为体重对日常生活有一定影响，虽然不会刻意减重，但平日已避免摄取高热量食物。陈先生亦有调整作息的意识，早前因肠胃不适，遂与太太提早晚餐时间，从饮食及作息方面改善。他透露现时体重约190磅，希望能进一步减轻体重，以维持更佳的健康状态。

罗先生: 希望改变现时身形 重拾自信

市民罗先生表示，近来开始关注健康饮食及体重管理。为控制体重，他现时避免摄取碳水化合物，并省去晚餐，改以肉类为主要食粮，同时配合运动。他认为体重问题会直接影响日常生活状态及工作精神，过往曾因体重问题而容易感到疲倦，影响工作效率。若情况能进一步改善，他最希望改变现时身形，以达致更理想的体态，重拾自信。对于政府推出的《体重管理行动计划》，罗先生表示支持，期望当局能提供更多专业营养咨询服务及社区运动设施，协助市民建立持之以恒的健康生活习惯。

三位受访者均表示欢迎政府推出《体重管理行动计划》，认为这是香港首份针对肥胖问题的系统性政策，显示当局开始正视市民健康需求。他们期望计划能提供更清晰的饮食及运动指引，例如制定简单易明的营养标签制度、增加社区健身设施，以及举办更多健康教育讲座，让不同年龄层的市民都能轻松参与。三人不约而同指出，体重管理非一朝一夕之事，需要政府、社区及个人三方配合，透过建立持之以恒的健康生活习惯，才能从根本上改善体质，减低患上慢性疾病的风险。

记者：张琦

摄影 : 卢江球