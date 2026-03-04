Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府公布首份《体重管理行动计划》 市民冀当局推更多具体政策  设立KPI

社会
更新时间：19:27 2026-03-04 HKT
发布时间：19:27 2026-03-04 HKT

政府今日（4日）公布全港首份《体重管理行动计划》，针对市民肥胖问题推出一系列支援措施，鼓励大众关注体重与健康管理。《星岛日报》记者下午于铜锣湾一带进行街访，访问了三位认同自己有体重管理需要的市民，了解他们的生活习惯及对计划的看法。

卢同学 : 冀当局推更多具体政策  并设立KPI

就读中一的卢同学表示，平日较少留意自己的体重，反而更关注整体健康状态。他透露，在日常生活中会刻意保持健康饮食习惯，例如减少进食高热量、油腻食品及零食甜品。此外，他亦有做简单运动的习惯，而学校亦设有相关健康教育课程及体重测量仪器，协助学生管理健康。对于政府今日推出的《体重管理行动计划》，卢同学期望当局能推出更多具体政策，并设立关键绩效指标（KPI），让学生能更清晰地关注和参与体重管理工作。

190磅的陈先生: 望进一步减轻体重  维持更佳健康状态

78岁的陈先生表示，自己十分关注健康状况，平日饮食以清淡为主，下午多进食蒸玉米及烧卖等轻食，并保持每星期四至五日、每次一小时的散步习惯。他认为体重对日常生活有一定影响，虽然不会刻意减重，但平日已避免摄取高热量食物。陈先生亦有调整作息的意识，早前因肠胃不适，遂与太太提早晚餐时间，从饮食及作息方面改善。他透露现时体重约190磅，希望能进一步减轻体重，以维持更佳的健康状态。

罗先生: 希望改变现时身形  重拾自信

市民罗先生表示，近来开始关注健康饮食及体重管理。为控制体重，他现时避免摄取碳水化合物，并省去晚餐，改以肉类为主要食粮，同时配合运动。他认为体重问题会直接影响日常生活状态及工作精神，过往曾因体重问题而容易感到疲倦，影响工作效率。若情况能进一步改善，他最希望改变现时身形，以达致更理想的体态，重拾自信。对于政府推出的《体重管理行动计划》，罗先生表示支持，期望当局能提供更多专业营养咨询服务及社区运动设施，协助市民建立持之以恒的健康生活习惯。

三位受访者均表示欢迎政府推出《体重管理行动计划》，认为这是香港首份针对肥胖问题的系统性政策，显示当局开始正视市民健康需求。他们期望计划能提供更清晰的饮食及运动指引，例如制定简单易明的营养标签制度、增加社区健身设施，以及举办更多健康教育讲座，让不同年龄层的市民都能轻松参与。三人不约而同指出，体重管理非一朝一夕之事，需要政府、社区及个人三方配合，透过建立持之以恒的健康生活习惯，才能从根本上改善体质，减低患上慢性疾病的风险。

记者：张琦

摄影 :  卢江球

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
7小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
6小时前
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
9小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬周三晚举行 伊朗导弹射往土耳其遭北约拦截｜持续更新
即时国际
49分钟前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
黄金曾泻4%失避险功能 背后涉两大原因 「现金为王」策略再抬头
黄金曾泻4%失避险功能 背后涉两大原因 「现金为王」策略再抬头
投资理财
8小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
2026-03-03 17:05 HKT
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
4小时前
土瓜湾钉板工猝死 未言退休支撑家庭 妻哭崩：赚钱都系供仔女读书
土瓜湾钉板工猝死 未言退休支撑家庭 妻哭崩：赚钱都系供仔女读书
突发
6小时前