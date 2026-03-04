脑膜炎双球菌︱39岁男子发烧、皮疹、呕吐和腹泻等 留医ICU情况危殆

衞生署衞生防护中心今日（4日）正调查一宗侵入性脑膜炎双球菌感染个案，涉及一名过往健康良好的39岁男子，他于3月1日开始出现发烧、头痛、皮疹、呕吐和腹泻，翌日（2日）到私家医院求诊，同日被转送威尔斯亲王医院深切治疗部，目前情况危殆。他的脑脊液样本经化验后，证实对脑膜炎双球菌呈阳性反应，临床诊断为脑膜炎。

病人潜伏期内没有外游 家居接触者暂时没现病征

初步调查显示，病人潜伏期内没有外游，他的家居接触者暂时没有出现病征。中心已向其密切接触者派发预防性药物并继续进行调查。初步调查显示上述个案属散发个案，没有资料显示这宗个案与本港早前录得的确诊个案有流行病学关连。

今年录得3宗个案

侵入性脑膜炎双球菌感染是法定须呈报传染病。中心今年至今录得3宗个案，而去年全年共录得11宗个案。

脑膜炎双球菌感染是由脑膜炎双球菌所引起，主要经由直接接触带菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而传播。当细菌入侵血液（脑膜炎双球菌血症）或包围脑部及脊髓的内膜（流行性脑膜炎）时，可引致严重病症。脑膜炎双球菌血症的病征包括突发性发烧、剧烈头痛、皮肤出现瘀斑及休克，严重者甚至会致命。流行性脑膜炎的病征包括发高烧、剧烈头痛、颈部僵硬及嗜睡，亦会有呕吐、畏光或皮疹等情况出现，若情况严重更可造成脑部损害或死亡。