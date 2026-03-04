本港1月零售额升5.5% 谢邱安仪 : 料2月表现更佳 未来需视乎中东局势走向

零售业复苏势头持续，政府统计处公布，今年1月零售业总销货价值临时估计为373亿元，按年升5.5%，其中电器及未分类耐用消费品和珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值分别按年上升38.7%和31.1%。零售业管理协会主席谢邱安仪表示，自去年9月起的上升势头持续，预计2月份表现更佳，但未来需视乎中东局势走向，持谨慎乐观态度。

政府公布1月份零售业销货数字，1月份零售业总销货价值临时估计为373亿元，按年上升5.5%，电器及未分类耐用消费品和珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值分别按年上升38.7%和31.1%，汽车及汽车零件类别上升18.5%，家具及固定装置则上升16.4%。下跌类别方面，鞋类及相关制品下跌19.9%，燃料下跌17.5%，百货公司货品下跌11.1%，食品酒类及烟草下跌10.5%。

今年农历新年在2月 料2月份会有较佳表现

零售业管理协会主席谢邱安仪表示，零售销货数字自去年9月起持续录得约6%以上的增长，1月份5.5%增长看似较低，但受到去年1月有农历新年的高基数效应影响，而今年农历新年效应在2月发生，加上今年游客数字和市况均较上年佳，料2月份会有较佳表现。

谢邱安仪料2月份本港零售销货总值会有较佳表现。资料图片

她分析指，1月录得跌幅的鞋类及有关制品分类、其他未分类食品分类和面包、糕饼、糖果及饼干分类等，均受去年农历新年效应影响，而电器和珠宝首饰均保持升幅，后者受惠金价强劲，即使实际涉及金的重量下降，货值仍见上升。

零售业管理协会透过问卷调查会员，对比去年及今年两个农历年的时间段生意，逾六成会员表示生意录得升幅，只有分别逾一成和逾两成表示持平和有跌幅，其中珠宝首饰和化妆品类别有逾两成升幅，家具家品类别则表示有逾一成升幅。

展望将来，她预测3月市道平稳，未来需视乎中东战局如何影响环球股市，「因为股市、楼市很影响消费意欲，需时再看未来预估」，但本港有盛事、运动项目，加上人民币开始走强，有利于内地居民来港消费购物，若股市平稳，则对未来市道不会太悲观。