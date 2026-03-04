涉管有虚假学历文件 内地男拟否认控罪暂定4月中开审

38岁持双程证男子涉于去年无合法辩解下，管有看似由基辅国立经贸大学（香港校区）发出的虚假学历文件副本，被控管有虚假文书罪。案件今于沙田裁判法院再提堂，辩方表示涉案内地汉拟否认控罪，署理主任裁判官郑纪航暂定4月14日起进行2日审讯，4月1日作审前审核并听取答辩。期间被告续获准以保释金及人事担保金共25万元等条件保释。

辩方庭上表示被告拟否认控罪。控方指无特别事项，将传召6名证人；辩方除被告本人外，有机会传召一名事实证人，届时将由资深大律师蔡维邦代表被告。郑官遂预留4月14日及15日作两日审讯，另排期案件于4月1日进行审前覆核，以及正式听取答辩。

改控管有虚假文书罪

被告李志成，原被控一项为取得入境证而安排作出虚假陈述罪，早前经修订后，现被控一项管有虚假文书罪。控罪指他于2025年6月8日在香港，明知或相信有关虚假文书，即一份看来是由基辅国立经贸大学（香港校区）发出的学历文件副本，属于虚假，而在无合法权限或解释下保管或控制该文书。

翻查资料，教育局曾于去年2月21日发声明澄清，与一间名为「基辅国立经贸大学（香港校区）」的机构没有任何关系，并呼吁市民提防该机构。声明指，机构网页讹称获得「香港教育局」的支持，并附有连接至教育局网站的超连结。

案件编号：STCC2264/2025

法庭记者：雷璟怡