张韦怡告姑仔诽谤 供称遭夫酒后家暴 「耳膜穿咗三分一」致半永久弱听 曾尝试自杀

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的42岁女艺员张韦怡（Gogo）告姑仔潘碧玉（Jade）诽谤案，今午于高等法院续审。张韦怡承认没有注册结婚的「丈夫」潘德鸿「饮完酒就会郁手郁脚」，她曾被打耳光，「耳膜穿咗三分之一」，导致半永久弱听，又曾被扔烂手机。她指出「依单诽谤好悔辱」，「我委屈到爆啦，我人生好委屈啦」，故曾在「丈夫」及儿子面前手持某些物件尝试自杀。

曾遭家暴打穿耳膜致半永久弱听

张韦怡继续接受潘碧玉代表大律师江小菁之盘问，张提到她2007年参选港姐，落选后修读半年艺员训练班，曾出席李珊珊生日派对，而她当时「唔烟唔酒」，她其后在2013年与前男友分开后才开始「学识饮酒」。她承认与她没有注册结婚的「丈夫」潘德鸿（Michael）经常饮酒，江小菁引述讯息纪录指，张韦怡曾指其夫「不忠」，江问张「不忠」是否指潘德鸿有外遇或捉奸在床，张则指「无」，「不忠对我来讲喺夜生活过于频繁」。

江小菁指出潘德鸿酒后会家暴，张韦怡回应：「是的」，「佢饮完酒就会郁手郁脚」。张提及她曾在丈夫醉酒后被打耳光，「耳膜穿咗三分之一」，导致半永久弱听。张亦指丈夫「有一次饮醉酒，扔烂我电话，好严重嘅烂」。

不停有女人公然勾搭丈夫挑衅示威

张又曾指她过往不断「俾啲女人不停挑衅示威」，「没有这些经历，谁会出去工作自强」。张在庭上解释指：「有女人WeChat DM我讲一啲嘢」，江问及详情时，张称：「我可唔可以唔讲」，最终道出「用英文闹我八婆」。张提及「女人不停挑衅示威」的事件包括，她曾在公开场合目睹「有女人摆我老公只手喺佢胸部，唔系我老公主动，系我面前嗲呀揽呀⋯⋯不停有啲咁嘅情况 」。

江小菁向张韦怡指「作为一个女性，经过不愉快事件，如果身边伴侣酒后施暴，你知佢去饮酒个时，其实你会惊，因为你唔知佢几时会嚟料」。张回应指：「一开始拍拖会（惊），但两夫妻经过磨合后，知道佢饮酒后由佢自己瞓就无事」，而其「丈夫」「打咗我一巴耳仔」后，「丈夫」便写下承诺书，承诺不再对张施暴。而张韦怡遭受家暴后，曾因如瘀伤等皮外伤，到养和医院求医，另因听力有问题，再去仁安医院求医。

遭姑仔怪责每次夫妇龃龉便为难潘父

江小菁引述姑仔潘碧玉（Jade）对张韦怡传送的讯息：「你同Michael嘅嘢，我无怀疑真定假，但你同Michael嗌交，关潘家咩事，点解你每次同Michael嗌交，你同你呀妈就去揾潘老先生，次次极大反应，大叫大嗌」，「Michael对你差，无理由你要对潘老先生差，佢系一个周身病嘅老人家，所有嘢喺佢后生个时挨番嚟⋯⋯你自己谂下你有几多次系咁」。

潘碧玉又曾称：「我会唔会真系唔钟意你，要欺负你」，「咁点解我要帮你，叫你番嚟（九龙塘独立屋）住，攞间BB房俾BB（张韦怡的儿子Ashton），我有咩著数？」，「紫微斗数指我下年可能嫁得出，我走好过你哋走啦，哈哈」。江小菁提到潘家九龙塘独立屋有6层楼加天台，当时只有潘老先生、潘碧玉及张韦怡一家三口共5人居住，相信该九龙塘独立屋「绝对容纳到5个人」。

张解释只与潘父倾偈并无冲突

张韦怡向潘碧玉说：「佢个仔打人！倒果为因！次次问完当无事。如果我唔尊重老人家，就会好似（阿嫂）Eva咁叫小朋友远离佢啦」。潘碧玉向张韦怡称：「我无理由嗌交，我想小朋友（张韦怡的儿子Ashton）有个完整家庭，我想我呀哥（潘德鸿Michael）有个好老婆，帮手提点下佢。

张韦怡阅毕上述讯息内容后指，「我同潘老先生无冲突，倾下偈啫」。张指潘碧玉当时只是「自言自语」，她们在对话中「各说各话」。

拒认曾称与子同死惟认曾尝自杀

江小菁指出，张韦怡曾在九龙塘独立屋内手持剪刀指向儿子Ashton，并称「两母子一齐死」，张韦怡回答：「无」。江又指张韦怡曾称「揽住个仔一齐跳楼」，张韦怡回应：「无可能」。当江指出张韦怡曾尝试自杀时，张便答：「系」。

张解释指「依单诽谤好悔辱，我同我老公讲，『我好委屈，我受够啦』，『我委屈到爆啦，我人生好委屈啦』」，之后她在「丈夫」及儿子面前手持某些物件尝试自杀。

张韦怡作供完毕，张韦怡「丈夫」潘德鸿（Michael）明将出庭作供。

案件编号：HCA1500/2020

法庭记者：刘晓曦