Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1月零售业总销货值373亿元 按年升5.5% 政府 : 经济增长势头持续有利零售业

社会
更新时间：16:46 2026-03-04 HKT
发布时间：16:46 2026-03-04 HKT

政府统计处今日（4日）发表最新的零售业销货额数字。2026年1月的零售业总销货价值的临时估计为373亿元，较去年同月上升5.5%。政府发言人表示，1月零售总销货价值继续按年稳步上升5.5%。零售业的复苏势头持续，尽管今年1月的按年比较受到去年农历新年较早来临的较高基数影响。经季节性调整后，1月零售总销货价值较上月显著上升。展望未来，良好的经济增长势头和访港游客数字持续增长将会继续支持本地消费，从而有利于零售业务。

电器等耐用消费品升38.7%  珠宝首饰、钟表等升31.1%

2026年1月的零售业总销货价值中，网上销售占8.1%。该月的零售业网上销售价值的临时估计为30亿元，较去年同月上升25.1%。去年12月的零售业网上销售价值的修订估计较2024年同月上升33.7%。

电器等耐用消费品升38.7%。资料图片
电器等耐用消费品升38.7%。资料图片

在阐释1月份的数字时，必须注意零售业于每年首两个月的销货额一般会受农历新年时间的影响而较为波动，在该节日前本地消费开支通常处于季节性高位。由于今年农历新年在2月17日，但上年则在1月29日，因此2026年1月份数字与去年1月数字的按年比较可能会受到某程度的影响。

按零售商主要类别的销货价值的临时估计由高至低分析，2026年1月与去年1月比较，其他未分类消费品的销货价值上升3.5%。其次为珠宝首饰、钟表及名贵礼物（销货价值上升31.1%）；电器及其他未分类耐用消费品（上升38.7%）；服装（上升5.7%）；药物及化妆品（上升1.3%）；汽车及汽车零件（上升18.5%）；家具及固定装置（上升16.4%）；书报、文具及礼品（上升4.6%）；以及眼镜店（上升8.5%）。但须留意，这些变动或会受上述提到有关农历新年时间不同所影响。

珠宝首饰、钟表及名贵礼物销货价值上升31.1%。资料图片
珠宝首饰、钟表及名贵礼物销货价值上升31.1%。资料图片


另一方面，2026年1月与去年同月比较，超级市场货品的销货价值下跌5.0%。其次为食品、酒类饮品及烟草（销货价值下跌10.5%）；百货公司货品（下跌11.1%）；燃料（下跌17.5%）；鞋类、有关制品及其他衣物配件（下跌19.9%）；以及中药（下跌8.1%）。

截至2026年1月底的3个月，与先前3个月比较，经季节性调整的零售业总销货价值的临时估计上升2.4%，而经季节性调整的零售业总销货数量的临时估计则上升3.1%。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜当局周三晚为哈梅内伊举行国葬 为期3天｜持续更新
即时国际
1小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
2026-03-03 13:41 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
4小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
2026-03-03 17:05 HKT
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
19小时前
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
2026-03-03 13:29 HKT