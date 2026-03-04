1月零售业总销货值373亿元 按年升5.5% 政府 : 经济增长势头持续有利零售业

政府统计处今日（4日）发表最新的零售业销货额数字。2026年1月的零售业总销货价值的临时估计为373亿元，较去年同月上升5.5%。政府发言人表示，1月零售总销货价值继续按年稳步上升5.5%。零售业的复苏势头持续，尽管今年1月的按年比较受到去年农历新年较早来临的较高基数影响。经季节性调整后，1月零售总销货价值较上月显著上升。展望未来，良好的经济增长势头和访港游客数字持续增长将会继续支持本地消费，从而有利于零售业务。

电器等耐用消费品升38.7% 珠宝首饰、钟表等升31.1%

2026年1月的零售业总销货价值中，网上销售占8.1%。该月的零售业网上销售价值的临时估计为30亿元，较去年同月上升25.1%。去年12月的零售业网上销售价值的修订估计较2024年同月上升33.7%。

电器等耐用消费品升38.7%。资料图片

在阐释1月份的数字时，必须注意零售业于每年首两个月的销货额一般会受农历新年时间的影响而较为波动，在该节日前本地消费开支通常处于季节性高位。由于今年农历新年在2月17日，但上年则在1月29日，因此2026年1月份数字与去年1月数字的按年比较可能会受到某程度的影响。



按零售商主要类别的销货价值的临时估计由高至低分析，2026年1月与去年1月比较，其他未分类消费品的销货价值上升3.5%。其次为珠宝首饰、钟表及名贵礼物（销货价值上升31.1%）；电器及其他未分类耐用消费品（上升38.7%）；服装（上升5.7%）；药物及化妆品（上升1.3%）；汽车及汽车零件（上升18.5%）；家具及固定装置（上升16.4%）；书报、文具及礼品（上升4.6%）；以及眼镜店（上升8.5%）。但须留意，这些变动或会受上述提到有关农历新年时间不同所影响。

珠宝首饰、钟表及名贵礼物销货价值上升31.1%。资料图片



另一方面，2026年1月与去年同月比较，超级市场货品的销货价值下跌5.0%。其次为食品、酒类饮品及烟草（销货价值下跌10.5%）；百货公司货品（下跌11.1%）；燃料（下跌17.5%）；鞋类、有关制品及其他衣物配件（下跌19.9%）；以及中药（下跌8.1%）。



截至2026年1月底的3个月，与先前3个月比较，经季节性调整的零售业总销货价值的临时估计上升2.4%，而经季节性调整的零售业总销货数量的临时估计则上升3.1%。



