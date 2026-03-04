Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

被指社交平台上多次发布煽动帖文 六旬翁续还押至4.30答辩

社会
更新时间：15:42 2026-03-04 HKT
发布时间：15:42 2026-03-04 HKT

六旬退休老翁涉嫌2024至2025年间，多次透过社交平台Facebook持续发布具有煽动意图的帖文，被控《维护国安条例》下的明知而发布具煽动意图的刊物罪。案件今在西九龙裁判法院再讯，辩方透露，已给予被告法律意见，惟被告仍须时考虑答辩方向，故申请将案件押后至4月30日再讯，届时将进行答辩，获苏文隆主任裁判官批准，被告没有保释申请，期间被告须还押候讯。

61岁被告庄伟文，报称退休人士，被控明知而发布具煽动意图的刊物罪。

控罪指被告于2024年3月26日至2025年11月29日期间（包括首尾两日）在香港，明知刊物具煽动意图而发布该等刊物，即在社交媒体平台「Facebook」发布陈述、相片及/或图片，具意图引起中国公民、香港永久性居民或在特区的人，对《中华人民共和国宪法》确定的国家根本制度的憎恨或藐视，或对其离叛；对特区的宪制秩序、行政、立法或司法机关的憎恨或藐视，或对其离叛；煽惑任何人企图不循合法途径改变中央就特区依法制定的事项或在特区依法制定的事项；及/或煽惑他人作出不遵守特区法律或不服从根据特区法律发出的命令的作为。

案件编号：WKCC125/2026
法庭记者：黄巧儿

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜当局周三晚为哈梅内伊举行国葬 为期3天｜持续更新
即时国际
1小时前
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
2026-03-03 13:41 HKT
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
2026-03-03 13:29 HKT
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
18小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
23小时前
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
「TVB御用恶霸」麦少华罕现身瘦到唔同晒样 甘愿低薪抢曝光 曾自爆辛酸靠揸车养家
「TVB御用恶霸」麦少华罕现身瘦到唔同晒样 甘愿低薪抢曝光 曾自爆辛酸靠揸车养家
影视圈
7小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
2小时前