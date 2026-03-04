涉1日内12次擅取案件管理及调查系统资料 男警被控12项不诚实使用电脑罪 准保释至4月讯
37岁男警去年2月曾多次未经授权下取用警察案件管理及调查系统资料，他被控12项「有不诚实意图而取用电脑」罪，今于东区裁判法院提堂。涉案男警暂毋须答辩，以待控方准备转介区域法院的文件。主任裁判官张志伟押后案件至4月15日再讯，并批准该男警以7000元保释，期间不准离港、不得接触控方证人及须每周到警署报到1次。
被告何永锵、报称公务员，被控于2025年2月6日分别12次取用电脑，即操作香港警务处名为「CMIS」系统的电脑，目的在于使其本人不诚实地获益。
被告今暂毋须答辩，控方拟将案件转介区域法院审理，今申请案件押后，以待准备文件。被告今天没有律师代表，他表示打算聘请私人律师，并确认其入息及资产超出限额，故不合资格申请当值律师服务。
案件编号：ESCC553/2026
法庭记者：王仁昌
