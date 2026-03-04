红山半岛74号屋涉僭建 屋宇署高级测量师称曾处理数以百计小型工程文件 及现场视察工程是否符合图则

富商陈天赐及其妻袁慧明持股公司名下红山半岛74号洋房涉僭建等遭票控，案件今于东区法院续审。控方今传召屋宇署高级屋宇测量师、以建筑测量专家证人身份作供，袁慧明一度反对，认为屋宇署测量师的专家报告偏颇及欠缺工程经验；测量师则供称在屋宇署有10多年工作经验，曾处理数以百计的小型工程文件，她亦会处理相片记录及到现场视察工程是否符合图则。下午续审。

被告Future Ocean Limited被地政总署票控1项不合法在未批租土地上建造构筑物罪，及被屋宇署检控6项明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程罪。被告公司没有律师代表，袁慧明作为公司代表抗辩。

控方今传召屋宇署法律事务组高级屋宇测量师冯乐恩作供，冯供称于2008年理工大学测量系毕业，其后曾进修香港大学环境管理硕士课程，及于2013年入职屋宇署担任屋宇测量师，并于2023年晋升为高级屋宇测量师。

冯称至今在屋宇署有10多年工作经验，主要涉及理解图则和现场环境的关系，她曾在机构事务部小型工程小组工作，当时须处理数以百计的小型工程文件，当中包括反映工程性质、位置和大小的图则，而她亦会处理相片记录及到现场抽查，视察工程完成后的情况是否符合图则；她亦曾在屋宇署拓展部和楼宇部工作。

袁慧明一度反对冯以专家证人身份作供，认为冯曾从事法规执行的工作，她作为专家证人作供会有偏颇，亦欠缺工程建筑经验和学历。裁判官郑润聪考虑片刻后，批准冯以专家证人身份作供。

案件编号：案件编号：ESS7753、20893-20898/2024

法庭记者：王仁昌