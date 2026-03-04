粉岭高球场覆核案｜哥球会提司法覆核胜诉 政府上诉指原审法官犯错

政府2023年9月接收粉岭高尔夫球场32公顷土地，计划用「旧场」9.5公顷土地兴建公屋。香港哥尔夫球会质疑环评报告补充资料出错，低估生态破坏，更绕过公众没有咨询，司法覆核胜诉，法庭推翻环保署有条件批准环评报告的决定，发还环评报告重新咨询公众。政府一方今早续于上诉庭上诉指原审法官犯错，「旧场」破坏程度评为「无法确定」不等于没有评估，而是因为可能有纾缓措施可以补救，球会方质疑破坏根本无法补救。

土拓署指破坏程度评为「无法确定」或仍有纾缓措施补救

上诉方为环境保护署署长，由资深大律师袁国强代表；答辩方为香港哥尔夫球会，由资深大律师余若海代表；利益关系方为土木工程拓展署，由资深大律师陈浩淇代表。环评报告补充资料包括额外7个月的雀鸟调查和额外两个月的飞蛾调查、提供蝙蝠调查的补充资料、制定树木赔偿及管理计划、提供水文影响的分析及阻光影响等评估。哥球会质疑环保署没有就环评报告补充资料提出公众咨询，又无视球会就此提交的意见书，涉及越权与程序不公，违反查究职责、环评技术备忘录及环评研究概要的规定。

原审法官高浩文裁决时指「旧场」明显且公认具重要文化价值，如若署方接纳「旧场」受破坏程度为「无法确定」的话，显然决策不理性，违反了环评技术备忘录及环评研究概要的规定。原审法官又指环评报告中毫无实际纾缓措施，任何理性所得出的结论都会同意其破坏过于严重，无法减轻，因此不可接受。

陈浩淇今上诉指古物古迹办事处在环评中扮演重要角色，为土木工程拓展署提供顾问意见，在环评报告中为发展项目的环境破坏程度评为「无法确定」。陈浩淇认为土木工程拓展署根据环评技术备忘录及环评研究概要，有权考虑古物古迹办事处意见，而环评报告为发展项目的环境破坏程度评为「无法确定」，不等于没有评估环境破坏程度，而是因为发展项目可能造成破坏，然而可能有纾缓措施可以补救，需要进一步分析。

土拓署指原审官错误聚焦于蝙蝠品种数量上

余若海反驳指环评研究概要要求署方恰当地评估环境破坏，因此单凭常识也知道结论不可能是「无法确定」，质疑发展项目造成的破坏根本无法补救，会破坏到「旧场」的文化遗产。

原审法官指出球场内蝙蝠及飞蛾调查方面，环评报告和球会一方的调查结果大相迳庭：土拓署在场内只找出1个蝙幅稀有品种，球会则指场内有15个蝙蝠品种。原审法官接纳没有标准的调查方法，但环评报告不可管中窥豹，亦至少要说明其调查方法有何根据或综合不同取态，比对不同研究，考虑其他数据，如署方考虑球会方的数据，应该会调升球场生态价值，由中至低升至中等。

陈浩淇指原审法官犯错，不应聚焦在蝙蝠品种数目之上，而应该聚焦在蝙蝠栖息地，解释指原审法官根据纪录指球场内有12处蝙蝠栖息地，然而其实纪录有错，实际上只有2处蝙蝠栖息地。陈浩淇续指与此同时署方和球会方分别就此评定球场生态价值为低至中及中等，署方也曾虑及，惟分别不大，不足以让法庭介入干预。

余若海反驳指球会方报告就球场生态价值纪录了蝙蝠品种数目，指出球场内发现到最多蝙蝠品种，署方却无视说法，仅在报告中提及调查结果而已，没有充份考虑其生态价值。

案件编号：CACV573,574/2024

法庭记者：陈子豪