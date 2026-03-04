詹培忠隐瞒卖壳欺诈罪成判囚34个月 料最快10月27日放监 今获批以500万元保释等候上诉

前立法会议员詹培忠及儿子詹剑仑涉在2013年亚洲资源集资计划中，串谋内地商人等在配售可换股票据时，隐瞒秘密「卖壳」协议，诈骗联交所、亚洲资源董事会和股东，涉及犯罪得益逾4,200万元。詹氏父子2项串谋欺诈罪成，詹培忠被判监34个月，儿子詹剑仑入狱37个月，两人另被判取消董事资格令3年。父子早前提出上诉，詹培忠今再到高等法院申请上诉期间保释，高等法院法官杨家雄考虑所有陈词及涉案文件后，认为詹培忠现时年事已高，行动不便，最早获释期亦为2026年10月27日，故批准詹培忠以500万元现金在上诉期间保释外出，

资深大律师黄佩琪今代表詹培忠提出上诉期间保释申请，高等法官杨家雄指出詹培忠在2015年7月9日曾向高等法院申请上诉期间保释外出，时任上诉庭法官潘敏琦经考虑后拒绝其保释申请，而詹培忠其后修订上诉理由书，事隔8个月再提出第2次保释申请，而詹培忠最早获释期为2026年10月27日，上诉聆讯现时尚未排期，故有理由相信詹培忠在上诉有结果前可能已服刑完毕。

法官杨家雄考虑所有陈词及涉案文件后，认为本案情况特别，而且詹培忠现时年事已高，行动不便，基于人道考虑下，若不批准保释，将会对詹培忠不公；最终批准詹培忠以500万元现金保释外出，需交出旅游证件，不得离开香港，需与妻子同住居住于报称地址，每周到湾仔军器厂街警署报到两次，不得直接或间接接触控方证人 ，并需出席法庭聆讯。

案件编号：CACC19/2025

法庭记者：刘晓曦