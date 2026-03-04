张韦怡告姑仔诽谤 被指私吞儿子教育基金 张：𠮶100万从不在我手上 强调「用自己钱」进修

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的42岁女艺员张韦怡（Gogo），6年前入禀高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）诽谤，姑仔则作出反申索。案件今于高等法院进行第三日审讯，潘碧玉指张韦怡「私吞家翁给孙子的100万教育基金」，用作自己报读北京大学课程费用。张韦怡供称「我重申𠮶100万从来都唔喺我手上」，她指自己当年从「老爷」手上收到装有100万元现金的黑色旅行袋后，她向「老爷」「讲多谢」，「一个转身就交咗去我老公度」，100万现金是由「我老公数」。至于她到北京读书进修EMBA课程一事，她力陈「我用自己钱读书，我妈妈有资助」。

指收到家翁赠款转身已交丈夫处理

张韦怡在2020年入禀高等法院，指控姑仔潘碧玉（Jade）2020年6月在社交平台并向传媒透露指：「张韦怡贪慕虚荣」、「贪钱程度令人咋舌」；又指张韦怡向潘父取得100万元，以作张的儿子Ashton之教育基金，但「转头用来供自己到北京读书」。姑仔则作反申索，指张韦怡事后也诽谤她「操作邪术」置其于死地，「落降头」、 「养鬼仔」、「把家中观音像用红布遮眼」、聘请工人「做好多恐怖嘢，好似对小朋友吐口水」、「多年来系惯犯借欺凌诬捏入门嫂嫂，隔空攻击两个哥哥，侵略谋夺利益为实」等。

张今继续接受潘碧玉代表大律师江小菁之盘问，潘碧玉指张韦怡向潘父取得100万元，以作张韦怡的儿子Ashton之教育基金，但「转头用来供自己到北京读书」。张韦怡忆述当日潘父拿一个旧式黑色旅行袋给她，内有「一大堆现金」，张接过后向潘父「讲多谢」，张力陈当时其「丈夫」潘德鸿（Michael）亦在场。张重申「𠮶100万从来都唔喺我手上」，她指她接过旅行袋后，旅行袋只在她手上仅5分钟，「一个转身就交去我老公度」，而100万元现金则是由「我老公数」。

怀疑姑仔出于妒忌对其家庭「碎片式旁敲侧击」

对于潘碧玉指控张韦怡的诽谤内容提及「（潘碧玉）36岁未婚，未有稳定感情，无正常社交圈子，亦无任何工作经验，每日只系闲著系屋企盘算」。江小菁问张韦怡「潘碧玉36岁未婚」与其100万元教育基金有什么关系，张韦怡回应指：「（潘碧玉）好多时间喺屋企，无拍拖，有好多时间盘算」，张亦推测潘碧玉「妒忌我哋」，不断向他们一家作出「碎片式旁敲侧击」，其「丈夫」亦曾透过传媒报道「反击」，重申「唔好再抹黑我老婆」。

江小菁提及张韦怡曾接受访问指，「我嚟紧读书进修打算从商」，她力陈自己没有动用儿子的100万元教育基金，「我用自己钱读书，我妈妈有资助，潘老先生话用自己钱无所谓 」。

案件编号：HCA1500/2020

法庭记者：刘晓曦