中大颁授荣誉博士 张宇人、许冠文、刘兆佳及谢晓亮获殊荣

香港中文大学今天（3日）举行第96届大会荣誉博士颁授学位典礼，由中大校董会主席查逸超主礼。4位杰出人士获颁授荣誉博士学位，以表彰他们在公共政策、科学研究及艺术等多个领域的卓越成就。他们分别为前饮食界立法会议员张宇人，获颁授荣誉法学博士；著名演员许冠文，获颁授荣誉社会科学博士；中大社会学系荣休讲座教授、全国港澳研究会顾问刘兆佳，获颁授荣誉社会科学博士；国际著名生物物理化学家谢晓亮，获颁授荣誉理学博士。

张宇人获颁荣誉法学博士

张宇人为特区政府行政会议非官守议员，曾为立法会最资深议员之一，并长年服务中大校董会。他也是本港餐饮业界之领导人物。他为香港的繁荣安定奉献，建树累累。目前他亦是香港饮食业联合总会会长，此前曾担任东区区议会议员、临时市政局议员，以及酒牌局成员等多项公职。张宇人于2015年获颁授金紫荆星章（GBS），并于2022年获颁授大紫荆勋章（GBM），以表扬其长期卓越的公共服务，特别是在新冠疫情期间助力政府及饮食业界共同应对挑战。张宇人自2008年起出任中大校董，一直坚定守护大学理念，在提升中大作为高等教育与研究机构的领先地位方面贡献卓著。中大颁授荣誉法学博士予张宇人，以表彰他在促进商界与公共政策的合作，及推动饮食业发展方面的贡献。

许冠文获颁荣誉社会科学博士

许冠文是香港影坛举足轻重的电影制作人及屡获奖誉的演员，也是中大杰出校友，他的深远影响已超越演艺范畴，塑造了香港及其他华人社会的文化面貌。他毕业于中大联合书院社会学系，求学期间加入电视广播有限公司展开银幕生涯。他曾创作多部脍炙人口的讽刺喜剧，包括《半斤八両》、《摩登保镳》及《鸡同鸭讲》等，成为香港影坛经典。他主演的《破·地狱》亦打破多项香港电影及票房纪录。他独具匠心地融合诙谐幽默与社会批判，开创了兼具娱乐性与思想深度的电影新范式。许冠文是香港演艺人协会创会会长，现为永远名誉会长，亦曾任香港旅游发展局委员及在2004年获委任为太平绅士。他曾获颁意大利乌甸尼斯远东电影节金桑树终身成就奖、香港艺术发展局杰出艺术贡献奖，以及香港电影金像奖终身成就奖。他亦凭在《破·地狱》中的精湛演技，荣获2025年香港电影导演会年度大奖最佳男主角。许冠文心系母校，于2007年设立「许冠文明德新民校友奖」，并经常重返中大分享其对演艺生涯与人生历程的经验与见解。中大颁授荣誉社会科学博士予许冠文，以表彰其卓越成就与贡献。

刘兆佳获颁荣誉社会科学博士

刘兆佳是第十至十二届全国政协香港区委员、全国港澳研究会顾问，亦是中大社会学系荣休讲座教授。他拥有香港大学及美国明尼苏达大学的学位，自1975年起在中大社会学系任教至2007年退休，至今仍致力研究香港社会和政治发展，被公认为中国内地香港事务及国际政治分析的权威。他曾出任特区政府中央政策组首席顾问和全国港澳研究会副会长，为特区政府政策制定提供建议。作为著名政治社会学者，刘兆佳专注研究香港管治、政治发展及公众意见，在加深对「一国两制」的理解，以及推动内地与香港关系和国际政治对香港影响的研究等方面均作出重要贡献。2012年，刘兆佳获颁金紫荆星章，并于2024年获颁大紫荆勋章，以表扬其对国家及香港尽心竭力的服务。中大颁授荣誉社会科学博士予刘兆佳，以表彰他在追求学术卓越、公共服务及政策发展方面的贡献。

谢晓亮获颁荣誉理学博士

谢晓亮是国际著名生物物理化学家，现为昌平实验室主任，并兼任北京大学理学部主任、李兆基讲席教授。他曾任哈佛大学化学和化学生物学系Mallinckrodt讲席教授，于2018年回国全职任教。谢晓亮是单分子生物物理化学、相干拉曼散射显微术及单细胞基因组学的先驱，在无标记光学成像与单细胞基因组学的医学应用上取得重大突破。他的科研成果已被应用于体外受精技术，成功避免将单基因遗传疾病传递予新生儿，让中国上万对夫妇受惠。他曾获颁美国奥尔巴尼医学中心医学和生物医学研究奖、美国化学学会德拜物理化学奖、突出贡献中关村奖及腾冲科学大奖等，并当选中国科学院院士以及美国国家科学院、医学院与艺术与科学学院院士。中大颁授荣誉理学博士予谢晓亮，以表彰他在领导科学发展、对学术合作的热忱，以及在化学与生物交叉领域的卓越研究成果。