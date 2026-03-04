新闻追击︱公屋租金7月检讨 推算加幅1.63% 或近16年第二低

公屋租金两年一检，房委会今年7月将按公屋住户去年和2023年收入变化调整公屋租金水平。《星岛》记者参考统计处数字，发现去年公屋住户入息中位数较2023年微升1.63%，或是租金检讨机制2010年设立后加租幅度第二低的年份，仅高于2022年检讨的加租1.17%。社区组织协会副主任施丽珊指，去年不少公屋户开工不足，建议政府针对困难户作免租安排，缓减加租压力。

房委会资助房屋小组今年7月将进行两年一检的公屋租金检讨，透过公屋住户入息抽样统计调查，剔除「富户」、其他高收入非一般租户和综援户后，对比2023年及2025年公屋住户每月平均家庭收入，若增0.1%以上，则按该幅度加租，但加幅设10% 上限；若减少0.1% 以上，则按该幅度减租。而加租一般于同年9月实施。

失业率升 公屋户收入跌

参考统计处最新公布的公屋住户收入中位数， 2023年平均月入中位数为19,975元，而去年有关数字为20,300元，两年间增加325元，即约1.63%。若房委会入息统计得出的增加幅度与统计处数字相若，公屋住户今年9月起加租的幅度可能是租金检讨机制2010年实施以来第二低，仅次于2022年的1.17%。

参考2023年及2025年的综合消费物价指数，分别为106.9及109.3，其间通胀为2.25%，高于估算的租金加幅。不过，由于失业率上升，去年公屋户收入呈下跌趋势，由首季的20,500元，减至第四季的20,100元。

翻查资料，2010年首次检讨的租金加幅为4.68%，2012 年、2014 年、2016 年、2018 年和2024年均触及机制上限加租10% ，2020加幅亦为接近上限的9.66%，只有2022年微加1.17%。

招国伟：政府有盈余不代表房委会可以派钱

社区组织协会副主任施丽珊表示，去年就业环境差，若最终加租幅度为1.63%，比两年前加10%好，但很多公屋困难户有开工不足等问题，收入大跌，近来社协协助困难户申请减租的个案亦见增加，希望房委会可以精准向困难户作免租安排，缓减加租压力，「政府做好个资料库，精准些（向困难户免租），不用次次都加（租）。」

公屋联会总干事招国伟认为，房委会今年将自行抽样计算租户入息变化，若得出加幅与以统计处数字推算的1.63%相若，则不算太高，未必有免租需要。他又称，房委会今年7月将讨论租金检讨，并按当时经济环境考虑会否免租及免租形式，现时言之过早。他又指，政府综合帐目预算虽有盈余，但房委会财政独立于政府，「不代表政府有盈余，房委会就可以派钱」。

记者︰曾伟龙