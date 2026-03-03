Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Hong Kong Mega 8︱3、4月八大盛事连番上演 旅发局：体验世界级活动无需走遍全球

社会
更新时间：20:10 2026-03-03 HKT
发布时间：20:10 2026-03-03 HKT

盛事巨浪即将席卷香港，3月至4月将有8大精彩活动在港举行，「Hong Kong Mega 8」汇聚世界级运动、艺术与文化盛事，向全球展现香港「亚洲盛事之都」的非凡活力，投入的世界级盛事包括ComplexCon Hong Kong、巴塞尔艺术展香港展会、香港打吡大赛及香港国际七人榄球赛等。旅发局在社交平台发布相关宣传短片，并表示要体验世界级8大瞩目盛事，无需走遍全世界，去香港一个地方就够，让大家第一身体验亚洲盛事之都的魅力。

8大活动涵盖运动、艺术、潮流盛典

热衷流行文化的潮流达人，ComplexCon Hong Kong会是最佳选择；若钟情艺术，可以一次性欣赏艺术中环展会、巴塞尔艺术展香港展会的所有珍藏；香港国际七人榄球赛，亦是全球难得一见的榄球盛事，无论是否七榄粉丝，都欢迎去启德主场馆体验；若想感受本地独有的赛马气氛，不容错过一年一度的「香港打吡大赛」和「香港冠军赛马日」；如运动发烧友想欣赏高水平比赛，之后将会举行「LIV Golf香港站」，以及「UCI世界杯场地单车赛」，可以近距离欣赏世界级运动员的高超技术。

    4月26日举办「香港冠军赛马日」。影片撷图
    8大盛事一览（按开始日期排列）

    LIV Golf香港站

    「LIV Golf香港站」将呈献世界级高尔夫赛事。本次赛事融合顶尖运动表现与香港独特的文化活力，为观众提供集精致娱乐、美食品鉴与亲子互动于一体的多元体验。

    • 时间：3月5日至8日
    • 地点：新界粉岭香港哥尔夫球会（粉岭球场）

    ComplexCon Hong Kong

    「ComplexCon」是国际潮流文化盛事，汇聚最新潮流、流行文化、音乐、艺术、美食、创新科技及产业等多种元素。艺术家龙家升将出任2026年艺术总监，将其奇幻的风格和创意视野，注入今年的活动主题。

    • 时间：3月21日至22日
    • 地点：离岛赤𫚭角亚洲国际博览馆

    香港打吡大赛

    「香港打吡大赛」除了是四岁马经典赛事系列的终极之战，更是每匹赛驹一生一次的至高荣誉。本地四岁精英赛驹将云集沙田马场，为摘下打吡桂冠奋力拼搏！现场还有开幕表演、丰富奖赏礼遇及特色美食，欢迎大家一同入场见证盟主诞生。

    • 时间：3月22日
    • 地点：新界沙田马场

    艺术中环展会

    「艺术中环」回归中环海滨，呈献来自香港、亚洲及世界各地前瞻画廊带来的作品，展现多元而蓬勃的当代艺术面貌。展会将于特别设计建造的场馆内举行，呈献为期5天的节目，包括表演、艺术装置、影像艺术、讲座及精选餐饮。

    • 时间：3月25日至29日
    • 地点：香港岛中环海滨

    巴塞尔艺术展香港展会

    香港展会汇聚全球资深艺术力量与新锐艺术之声，聚焦艺术创新、地域多元性，以及新一代艺廊、艺术家与策展人。超过半数的参展艺廊在亚太地区设有空间，展会依托亚太地区蓬勃发展的艺术生态，再度肩负起推动全球文化交流的使命。

    • 时间：3月27日至29日
    • 地点：香港岛湾仔香港会议展览中心

    UCI世界杯场地单车赛

    「UCI世界杯场地单车赛」是一年一度的顶级国际场地单车系列赛，由三站比赛组成，各国代表队将于多个奥运项目中一较高下。香港站赛事为系列赛的第二站，将吸引超过300名来自世界各地的精英车手参赛，争夺2026年UCI场地单车世界锦标赛的关键资格积分。

    • 时间：4月17日至19日
    • 地点：新界将军澳香港单车馆

    香港国际七人榄球赛

    一起到启德体育园，观赏「2026香港国际七人榄球赛」！届时将有连场激斗，一众球迷将为全球顶尖榄球好手的精彩表现欢呼喝采。

    • 时间：4月17日至19日
    • 地点：九龙启德体育园启德主场馆

    香港冠军赛马日

    「冠军赛马日」当天，全球精英良驹汇聚沙田马场，角逐三项一级赛殊荣，势掀连番激战。场内更有各式奖赏礼遇及娱乐节目，让你尽情投入国际盛事的炽热气氛。

    • 时间：4月26日
    • 地点：新界沙田马场

