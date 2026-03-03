Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全仁医疗集团成立十周年 胡定旭出任非执行主席 林正财任独立非执董

社会
更新时间：19:09 2026-03-03 HKT
发布时间：19:09 2026-03-03 HKT

今年是全仁医疗集团成立10周年，集团宣布委任第十二、十三届全国政协常委胡定旭出任非执行主席，行政会议非官守议员林正财担任独立非执行董事。集团相信，随着两位业界翘楚加入，将有助集团进一步强化战略规划及临床专业发展，为集团拓展注入新动力。

全仁医疗集团创办人刘仲恒于庆典致欢迎辞时表示，凭借保险公司、企业客户、医生等合作伙伴的鼎力支持，以及专业团队的努力和信任，集团迎来了10周年的重要里程碑。未来，集团会继续坚守「预防医学」理念，积极拓展服务领域，今年更计划推出中医和物理治疗服务，进一步丰富服务范畴，为市民提供更全面的照护，推动集团持续发展。

展望未来，全仁医疗将进一步拓展服务范畴，包括推出中医诊症及物理治疗服务，全面推动预防性及复康医疗发展，以回应社会对高端医疗的殷切需求，巩固集团于行业的领导地位。自2016年成立以来，集团一直秉承「以人为本」理念，致力为客户提供高质素的医学影像诊断及体检服务，并持续拓展临床及健康检查等多元化服务。

集团至今已与超过10间保险公司建立伙伴关系，并获逾300间企业客户信任支持，专业团队人数亦已增至逾200人。目前，集团累计服务个人客户超过180万人次，旗下在线健康平台的总访问量突破550万。

此外，集团一直致力回馈社会，包括支援政府基层医疗政策，过去10年为过万名学童接种流感疫苗、新冠疫苗及子宫颈癌疫苗，协助建立群体免疫屏障。疫情期间，集团旗下各医务中心均有提供新冠疫苗接种及核酸测试服务，响应防疫工作；同时积极配合医健通计划，参与医管局转介及电子健康纪录互通等。

记者：蔡思宇

摄影：陈浩元

