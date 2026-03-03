涉讹称父亲患癌向同袍友人借钱25万 消防队目被控诈骗等10罪提堂

消防队目涉向同袍友人讹称父罹患癌症，骗取4位上司及1名友人借贷应急，涉款共约25万元。案中消防队目今日遭廉政公署落案起诉诈骗及企图欺诈共10罪，下午于东区裁判法院提讯，暂毋须答辩，案件押后至4月21日再讯，期间被告获准保释。

廉署早前接获消防处转介贪污投诉而展开调查。本案被告黄千乘，36岁，消防处消防队目，现已被停职，被控7项欺诈罪及3项企图欺诈罪。

于2022年8月至2024年2月案发期间，被告涉嫌以父亲罹患癌症或其他疾病为由，向3名消防总队目、1名消防队长及1名友人索取贷款，以支付父亲的医疗及药物费用。

7项欺诈控罪指，被告涉嫌向5名事主讹称需要支付患病父亲的医疗费用，意图诈骗而诱使5人向他提供7笔贷款共约17万。

3项企图欺诈罪则指，被告涉嫌以上述理由，意图诈骗而企图诱使其中1名消防总队目向他提供3笔贷款共8万元，但被拒绝。廉署调查发现，被告因为想借钱，所以虚构父亲患病作为原因。