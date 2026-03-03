Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉讹称父亲患癌向同袍友人借钱25万 消防队目被控诈骗等10罪提堂

社会
更新时间：18:44 2026-03-03 HKT
发布时间：18:44 2026-03-03 HKT

消防队目涉向同袍友人讹称父罹患癌症，骗取4位上司及1名友人借贷应急，涉款共约25万元。案中消防队目今日遭廉政公署落案起诉诈骗及企图欺诈共10罪，下午于东区裁判法院提讯，暂毋须答辩，案件押后至4月21日再讯，期间被告获准保释。

廉署早前接获消防处转介贪污投诉而展开调查。本案被告黄千乘，36岁，消防处消防队目，现已被停职，被控7项欺诈罪及3项企图欺诈罪。

于2022年8月至2024年2月案发期间，被告涉嫌以父亲罹患癌症或其他疾病为由，向3名消防总队目、1名消防队长及1名友人索取贷款，以支付父亲的医疗及药物费用。

7项欺诈控罪指，被告涉嫌向5名事主讹称需要支付患病父亲的医疗费用，意图诈骗而诱使5人向他提供7笔贷款共约17万。

3项企图欺诈罪则指，被告涉嫌以上述理由，意图诈骗而企图诱使其中1名消防总队目向他提供3笔贷款共8万元，但被拒绝。廉署调查发现，被告因为想借钱，所以虚构父亲患病作为原因。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
5小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
6小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
7小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
6小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
7小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
6小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
10小时前
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
2小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
20小时前