简朴房︱房屋局收约340分间单位登记申请 涉110个楼宇单位

社会
更新时间：18:32 2026-03-03 HKT
发布时间：18:32 2026-03-03 HKT

「简朴房」制度于3月1日正式推行，房屋局局长何永贤表示，截至今午（3日）5时，房屋局共收到约340个分间单位的登记申请，涉及110个楼宇单位。

何永贤在社交平台指，在简朴房制度推行当天，房屋局已循电子途径收到登记申请，而在昨日（2日）第一个工作天起，亦有市民到房屋局分间单位专责小组亲身递交申请。专责小组在收妥所需资料和文件后，将于15个工作天内完成处理申请，并以通知书告知结果。成功登记的单位地址将上载至「简朴房」专题网站。

何永贤指，在刚过去的星期日，自己联同立法会议员到南昌社区客厅与分间单位租户座谈，宣传简朴房制度，及简约公屋、过渡性房屋等改善居住环境的选项与支援。房屋局团队将持续透过多种渠道宣传，让分间单位业主、营运人及租户了解其法律责任与权益保障。此外，辖下六队区域服务队亦会透过街站、家访及讲座等方式，向市民提供相关资讯，期望与社会各界共同处理劣质㓥房问题。

相关新闻：简朴房懒人包︱条例正式生效 即日起接受认证申请 首年登记享36个月宽限期（附申请方法、区域服务队联络方法）

