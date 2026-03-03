政府工空缺2026︱财爷办公室$61K请「经济主任」分析香港微观与宏观经济 即睇学历及经验要求

政府职位空缺网站显示，财政司司长办公室在2月20日刊登招聘广告，招聘公务员职位的政府经济顾问办公室「经济主任」，主要负责就香港经济的不同范畴进行分析及研究工作，例如本港经济于微观与宏观经济层面的增长和发展。薪酬为总薪级表第27点（每月61,865元）至总薪级表第44点（每月119,650元）。

政府经济顾问办公室︱经济主任 顶薪$12万

入职条件的学历方面，申请人须持有本港大学所颁授的经济学一级或二级荣誉学士学位，或具备同等学历；或持有本港大学所颁授与经济学有关之学科的荣誉学士学位及经济学硕士或以上学位，或具备同等学历。 获取录的申请人会按公务员试用条款受聘三年，成功通过试用期后，可获考虑按当时适用的长期聘用条款聘用。

现正修读大学经济学学士学位/经济学硕士或以上学位的应届毕业生也可申请；申请人如获录用，必须在2025/26学年内取得所需学历资格才获聘任。具全职经济分析或相关工作经验者占优。申请人须于申请书上列明工作经验的性质及其相关性。截止申请日期为2026年3月6日23时59分。按此了解相关政府职位空缺。

相关新闻：

财政司司长办公室︱引进办经理（政策支援）（非公务员）

财政司司长办公室同样亦为引进重点企业办公室聘请经理（政策支援）（非公务员），月薪为港币61,865元。引进办经理（政策支援）主要负责为引进重点企业办公室提供行政及／或管理支援服务，并与相关机构、持份者和／或工作伙伴等联络沟通；执行与采购相关的事务，并监察服务承办商／服务供应商的表现；进行研究、数据分析及准备简报／演讲资料，并为立法会及相关委员会／工作小组草拟文件及提供秘书处支援等。

申请人必须：持有学士学位，或具备同等学历；在取得上述学历后具备不少于5年全职工作经验，当中包括至少2年曾担任行政、管理、宣传或推广职位，以管理职位的经验为佳；具备政府部门管理／协调计划或项目管理经验者更佳；如具备从事政府部门或公共机构的工作经验者更佳；具备制定和执行以成果为本的参与项目的工作经验，如具备人工智能、数据科学、金融科技、生命健康科技或公营界别相关工作经验或知识者更佳等。获取录的申请人将会按非公务员合约条款聘用，合约期为13个月或至2027年3月31日，以较早者为准。 截止申请日期为2026年3月13日23时59分。按此了解相关政府职位空缺。

相关政府工职位空缺：

投资推广署︱高级副总裁（财务分析／北部都会区）

．月薪：港币67,850元

．入职条件：详情请参阅投资推广署网站https://www.investhk.gov.hk/zh-hk/careers/senior-vice-president-vice-president-fa-nm_iso032026

．截止申请日期：26/03/2026 17:00:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

投资推广署︱高级副总裁（家族办公室）

投资推广署现正物色充满热忱、以结果为本的优秀专才，加入其FamilyOfficeHK专责团队，担任高级副总裁（家族办公室）的职位。该职位将发挥业务发展、客户服务及管理的技巧，力求物色潜在客户，并推动以客为本的计划，以吸纳新客户、挽留现有客户、提升客户体验为目标。如果希望为香港成为全球领先的家族办公室枢纽出一分力，担任此职位可让你协助中国内地及海外的家族办公室在香港设立及拓展业务。

．月薪：币81,510元至85,130元

．入职条件：

(a) 具备六年投资推广或客户管理或业务发展的相关全职工作经验；

(b) 具备在金融或专业服务行业（以私人银行或家族办公室较优），为超高净值人士及／或家族办公室提供支援的工作经验较佳；

(c) 具备国际市场的工作经验，以曾于全球各地工作者较优；

(d) 持有香港任何一所大学所颁授的学士学位，或具同等学历，主修工商管理、财务／金融、经济、法律、会计或市场推广较佳，而持有相关的深造学位更佳；以及

(e) 中英文书面沟通技巧良好，亦须操流利广东话、普通话及英语。通晓一种或多种主要目标市场（即东盟、中东及欧洲）语言更佳。

．截止申请日期：26/03/2026 17:00:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

投资推广署︱高级副总裁（数字科技与数据基础建设）

．月薪：港币67,850元

．入职条件：详情请参阅投资推广署网站https://www.investhk.gov.hk/zh-hk/careers/senior-vice-presidentvice-president-dtdi_iso022026/

．截止申请日期：13/03/2026 17:00:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

投资推广署︱高级副总裁（商务及专业服务）

．月薪：港币67,850元

．入职条件：详情请参阅投资推广署网站https://www.investhk.gov.hk/zh-hk/careers/senior-vice-president-vice-president-business-and-professional-services_iso012026

．截止申请日期：13/03/2026 17:00:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款