28岁精神病汉病发弑母藏尸床下 认误杀罪还押候判

28岁精神病汉2022年11月在牛头角上邨住所内杀害50岁母亲，藏尸睡床下多日，早前承认阻止合法埋葬尸体罪。被告今早于高等法院再承认误杀罪，案情指母亲失去联络多日后，消防员破门而入发现尸体，被告在录影会面中时而胡言乱语，得悉床下藏尸后不解何故，看到死者照片时承认杀死了「蜥蜴怪」，又曾听到声音促其弑母。案件押后至下月13日判刑，以待索取精神科、心理及感化报告，期间被告继续还押候判。

与母相依为命后确诊情感性思觉失调症

无业男黄俊杰案发时25岁，承认于2022年11月30日，在香港九龙牛头角上邨常荣楼某单位谋杀罗彩桥。案情指，被告双亲1995年于内地成婚，死者罗彩桥2年后诞下被告，2000年母子再到港定居一家团聚。一家三口2009年起居于牛头角上邨常荣楼案发单位，翌年父母离婚后，父亲迁出单位。被告2015年确诊情感性思觉失调症，入院留医逾月，其后定期覆诊，翌年复发，直到案发前1个月最后一次覆诊，当时根据纪录精神状况良好。母子2022年案发时依赖综援维生。

案发前夕死者致电负责跟进被告的联合医院护士，交代被告精神状态恶化，脾气转差，曾经徒手袭击她，阻止她离开房间及胡言乱语。护士稍后家访时，被告见状马上离开。

死者失联保安消防上门发现死者尸体藏于睡床下

同年11月25日死者致电亲友指被告胁迫她提供金钱买食物后，删除死者联络人资料，禁止其接触外界，又藏起其锁匙再外出。死者先后致电护士等人查询被告下落，其后再报案求助。死者晚上9时回复警方指被告已经归家，被告接过话筒，回复指前夕在女友家中留宿而死者情绪失控，他已向医生要求终止社工服务，看见社工时因心虚才离开。警员其后上门，看到一切如常，被告应门指死者正在休息。被告其后致电2名友人，称不喜欢死者要求社工家访，指死者又再大吵大闹，阻止他交女朋友。同晚11时许，被告开设聊天群组，对2名友人胡言乱语一轮后自行退出群组。

死者从翌日起失去联络，保安员隔日再上门发现门匙插在门锁上，开门后看到被告立于电视前，交代死者外出不知去向。同月30日下午消防员上门破门而入，被告同样立于电视前，表现冷静合作，消防员终在睡床下储物格中发现死者尸体，当场证实死亡。

看到母亲相片承认已杀蜥蜴怪但不认识相中人

被告被捕后，在录影会面中时而胡言乱语，交代死者失去联络的数日间，被告曾在家中各处看到血迹并用死者衣物拭抹，而死者不知所终，一度致电也无人接听，最后得悉床下藏尸后不解何故。被告在另一次录影会面中称每日杀人肢解再藏于房内，看到死者照片时承认杀死了「蜥蜴怪」，不认识相中人，又曾听到声音促其弑母。法医检验死者发现身上有多处瘀伤熨伤，伤势不致命，惟广泛软组织损伤可能导致各种并发症，无法确定死因，或窒息致死。电话纪录显示被告11月26日中午曾搜寻「自卫杀人」、「误杀」等。2名精神科医生诊断后认为被告案发时精神病复发。

案件编号：HCCC145,146/2025

法庭记者：陈子豪