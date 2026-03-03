Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

28岁精神病汉病发弑母藏尸床下 认误杀罪还押候判

社会
更新时间：16:45 2026-03-03 HKT
发布时间：16:45 2026-03-03 HKT

28岁精神病汉2022年11月在牛头角上邨住所内杀害50岁母亲，藏尸睡床下多日，早前承认阻止合法埋葬尸体罪。被告今早于高等法院再承认误杀罪，案情指母亲失去联络多日后，消防员破门而入发现尸体，被告在录影会面中时而胡言乱语，得悉床下藏尸后不解何故，看到死者照片时承认杀死了「蜥蜴怪」，又曾听到声音促其弑母。案件押后至下月13日判刑，以待索取精神科、心理及感化报告，期间被告继续还押候判。

与母相依为命后确诊情感性思觉失调症

无业男黄俊杰案发时25岁，承认于2022年11月30日，在香港九龙牛头角上邨常荣楼某单位谋杀罗彩桥。案情指，被告双亲1995年于内地成婚，死者罗彩桥2年后诞下被告，2000年母子再到港定居一家团聚。一家三口2009年起居于牛头角上邨常荣楼案发单位，翌年父母离婚后，父亲迁出单位。被告2015年确诊情感性思觉失调症，入院留医逾月，其后定期覆诊，翌年复发，直到案发前1个月最后一次覆诊，当时根据纪录精神状况良好。母子2022年案发时依赖综援维生。

案发前夕死者致电负责跟进被告的联合医院护士，交代被告精神状态恶化，脾气转差，曾经徒手袭击她，阻止她离开房间及胡言乱语。护士稍后家访时，被告见状马上离开。

死者失联保安消防上门发现死者尸体藏于睡床下

同年11月25日死者致电亲友指被告胁迫她提供金钱买食物后，删除死者联络人资料，禁止其接触外界，又藏起其锁匙再外出。死者先后致电护士等人查询被告下落，其后再报案求助。死者晚上9时回复警方指被告已经归家，被告接过话筒，回复指前夕在女友家中留宿而死者情绪失控，他已向医生要求终止社工服务，看见社工时因心虚才离开。警员其后上门，看到一切如常，被告应门指死者正在休息。被告其后致电2名友人，称不喜欢死者要求社工家访，指死者又再大吵大闹，阻止他交女朋友。同晚11时许，被告开设聊天群组，对2名友人胡言乱语一轮后自行退出群组。

死者从翌日起失去联络，保安员隔日再上门发现门匙插在门锁上，开门后看到被告立于电视前，交代死者外出不知去向。同月30日下午消防员上门破门而入，被告同样立于电视前，表现冷静合作，消防员终在睡床下储物格中发现死者尸体，当场证实死亡。

看到母亲相片承认已杀蜥蜴怪但不认识相中人

被告被捕后，在录影会面中时而胡言乱语，交代死者失去联络的数日间，被告曾在家中各处看到血迹并用死者衣物拭抹，而死者不知所终，一度致电也无人接听，最后得悉床下藏尸后不解何故。被告在另一次录影会面中称每日杀人肢解再藏于房内，看到死者照片时承认杀死了「蜥蜴怪」，不认识相中人，又曾听到声音促其弑母。法医检验死者发现身上有多处瘀伤熨伤，伤势不致命，惟广泛软组织损伤可能导致各种并发症，无法确定死因，或窒息致死。电话纪录显示被告11月26日中午曾搜寻「自卫杀人」、「误杀」等。2名精神科医生诊断后认为被告案发时精神病复发。

案件编号：HCCC145,146/2025
法庭记者：陈子豪

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
5小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
5小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
6小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
19小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
8小时前
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
3小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT