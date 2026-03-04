启德体育园1周年︱园区落成打破场地瓶颈 文艺界大赞「演唱会经济」

体育界以外，启德体育园亦重视和致力推动文化艺术界别的专业发展。去年启德体育园举办逾120场国际及本地的体育娱乐盛事，仅启德主场馆接待访客逾190万人次。

演出业协会在启德体育园开幕前的测试中，已开始安排多场演唱会。该协会主席许冰心指出，过去1年，成员于启德主场馆安排多次巨星演唱会，更安排国际音乐颁奖典礼，如韩国流行音乐颁奖典礼MAMA AWARDS，获得全球媒体广泛报道，吸引欧美、日韩、东南亚及内地乐迷注意；颁奖典礼作全球直播，演出片段在社交平台已有超过500万人观看，让全球感受香港举办盛事的魅力，「相关经济效益也证实协会过去推动『演唱会经济』的目标正确，努力没有白费。」

让全球感受香港盛事魅力

她提到，国际演出单位来港，不仅成就多场盛事，也与本地音乐及演出业融合，让本地从业员能参与内容创作、舞蹈编排、拍摄演出等，当中加入不少香港特色，如国际巨星邀请本港歌手同台演出，或透过短片向全球歌迷推介香港美食。她强调，每一场演唱会都能为消费者带来独特体验，要达到最大效益，带动整体经济，需要各行各业同心协力，呼吁周边行业共同努力。

许冰心认为，启德体育园在场地运作及沟通安排上不断进步，期望日后能在场租方面提供支持，并在硬件配套及搭建措施上，为业界提供更灵活的安排。

Coldplay香港场具指标性意义

在启德主办多场演唱会的Live Nation（HK），其执行董事源颕诗指，过去香港因缺乏大型场馆，部分表演者在巡演中跳过香港，直至启德体育园落成打破场地瓶颈。她指，Coldplay来港演出具有指标性意义，「相信全世界的国际级表演者也会考虑香港成为其中分站。」

源颕诗指出，启德体育园的优势在于硬体现代化，且地理位置优越，位处市中心，紧邻酒店、零售及交通网络，「无论在制作、艺人管理或者外国的团队，都觉得很方便和快。」她提到，香港第一次有容纳5万人演出的场地，对观众而言是全新体验，实际也是业界学习在大型场地演出的过程，「大家一起去做，每次比上一次更进步。」

她提到，「演唱会经济」的影响可持续数月，由歌迷购票、预订酒店到延伸的「快闪店」活动等，创造劳动需求。为了提升本港的竞争力，她期盼未来能进一步优化场地运作，协调及善用场馆的档期，并降低制作成本，让香港成为国际艺人演出的「必然之选」。

记者：仇凯瑭、关英杰

摄影：刘骏轩、陈浩元