蛇出没注意！将军澳屡现蛇踪 区议员倡海滨长廊加设「蛇出没」警示牌

将军澳屡现蛇踪，将军澳海滨长廊附近更属蛇出现的热门地点。10多位西贡区议员近日联合建议，在将军澳海滨长廊及其他合适地方加设蛇出现的提示牌。他们指，收到不少将军澳居民表示曾于海滨长廊周边目赌有蛇出现，加上不少街坊均有饲养狗只或宠物，担心遇蛇时不知如何应对。

他们指收到香港两栖及爬虫协会提议，在有蛇出现的地方设立提示牌。提示牌除标示「蛇出没注意」外，还写有「请保持冷静，不要尝试捕捉和杀害，有需要时可拨打999报警，感激我遇见」的字句。

记者：曾伟龙