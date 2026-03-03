Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉嫌无牌举办兴趣班遭票控 「一拳书馆」公司及店长否认2项传票罪5月审讯

更新时间：15:40 2026-03-03 HKT
发布时间：15:40 2026-03-03 HKT

深水埗独立书店「一拳书馆」被指去年6月举办栋笃笑兴趣班，店长庞一鸣及营运书店的鸣动教育有限公司各被食环署票控一项无牌公众娱乐场所罪。案件今于九龙城裁判法院再提堂，庞一鸣及公司均否认控罪，辩方指本案无任何警诫供词，有信心可与控方同意大部分案情，预计审讯需时1日。裁判官吴卓桦遂排期案件于5月5日进行一日审讯。

51岁被告庞一鸣及鸣动教育有限公司各被票控一项无牌公众娱乐场所罪，今由大律师刘伟聪等代表。庞于庭上否认2项传票罪，控方表示会有3名证人；大律师刘伟聪则指无任何警诫供词，另指有信心可与控方同意大部分案情。因此吴官预计一日审讯，排期于5月5日进行。

控罪指被告于2025年6月29日下午08时07分，无根据香港法例第172章公众娱乐场所条例批出的牌照而使用在九龙深水埗大南街169-171号大南商业大厦3字楼的处所，作为一个公众娱乐场所，即舞台表演。

案件编号：KCS37515-37516/2025
法庭记者：雷璟怡

