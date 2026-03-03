房协下年度推出逾4000个销售或出租单位 未来五年建屋量突破1.5万伙

房协主席凌嘉勤今日（3日）指，2026/27年度会推出超过4,000个单位作销售或出租，资助出售房屋占大约三成半，其余为专用安置屋邨及「长者安居乐」单位 。他指，留意到市场对资助出售房屋的需求殷切，未来将适当加大资助出售房屋的建屋比例，其中，筲箕湾亚公岩道项目将改为兴建资助出售房屋。

房协一年前开始进入建屋高峰收成期

凌嘉勤在传媒春茗上表示，房协一年前开始进入建屋高峰的收成期。今个年度，3个资助出售房屋项目「朗然」、「峻然」和「聚然」 先后全数售罄，反映了市场的殷切需求。而售罄的单位总数恰巧是2026个，「我们对2026年充满期盼，相信今年继续会有成绩。」

未来5年将提供逾1.5万个单位

目前，房协规划及兴建中的项目有20多个。单是未来5年，即26/27至30/31年度，将会提供超过15,000个单位。面对如此庞大的建屋量，凌嘉勤指房协会审视手头上项目的优次和资源分配，确保项目承担是力之所及，房屋供应亦能配合社会所需。

他指，见到资助出售房屋的需求持续，房协会于仍在规划中的项目，适度增加资助出售单位的供应比例，当中包括筲箕湾亚公岩道项目，将会由出租屋邨改为资助出售房屋，初步预料提供约500多个单位，「会总结过去两年推出专用安置屋邨项目的经验，检视出售及出租单位的需求。」

提供400个单位予宏福苑「特设销售计划」

凌嘉勤又提到，预留了400个单位供宏福苑居民于长远安置优先选用，具体细节及面积等仍有待研究。至于目前房协临时安排的应急住宿，例如专用安置屋邨「乐翘楼」及「渔映楼」等，即预计会供居民安置多两三年。

被问到现金流方面，凌嘉勤指房协自2024年向银团贷款后，目前现金流稳定及健康，未来两三年亦无需进行大规模贷款。至于出售非核心资产方面，他透露较为优质的资产已经卖出，合共卖了15、16亿元，当中包括有商场、街舖及停车场等，房协对此相当满意，未来会继续出售非核心资产，但并不急著放售。

记者、摄影：赵克平