会展医疗创科金融教育活动占比升至43% 梅李玉霞：抓紧机遇助国际大型展览落户香港

香港会议展览中心（管理）有限公司董事总经理梅李玉霞表示，医疗、创科、金融及教育已成为全球经济的关键字，会展中心相关的会议及展览的占比达43%，按年增一成，形容非常满意成绩。

医疗/创科/金融/教育会议展览占比按年增一成

今年在会展举行的医疗、创科、金融及教育相关活动增加。李玉霞举例指，第41届亚太眼科学会年会及第37届香港眼科学术会议，上月5至8日在会展举行，汇聚全球数万名眼科专家及医疗专才，比原先估计八千人多。而第15届中国胸痛中心大会下月3至4日举行，不但首次选址香港，更料汇聚逾3,000名内地及海外医疗领袖；2026年世界癌症大会则将于9月召开，显示香港医疗科技先进，受国际重视。

此外，「Consensus香港大会2026」上月10至12日在会展闭幕，吸引1.1万名与会者，连同周边活动，共带来3亿元经济效益；2026亚太国际教育协会（APAIE）年会暨展览事隔13年，在上月重临香港。中东著名商贸科技展览「LEAP East」更将于7月在会展举办，是该展首次在中东以外的地方展开；亚洲数据中心峰会暨产业展览会亦将于7月举行，聚焦人工智能（AI）算力等，料吸引逾8000名国际买家。

香港会议展览中心（管理）有限公司董事总经理梅李玉霞。

梅李玉霞：会展业处于转型期 将继续抓紧机遇

李玉霞指，会展业务已很多元化，但面对全球经济发展及科技变化，团队会继续紧贴市场，开行马力、四出奔跑，把新展览活动带来香港，「每次带一个盛事或大型活动嚟香港，唔止会展中心受惠，展览业、旅游业、餐饮、零售、娱乐方面，都会同时受惠。只要我哋带多啲活动嚟香港，各行各业都会振兴起嚟，经济会越嚟越好，呢个系我哋其中一个使命。」

她续指，会展业处于转型时期，虽然在创新服务领域已做得不错，但团队将继续抓紧机遇、大展拳脚；又指紧贴国际趋势、跟著时代演绎，才能做到好成绩。

财政司司长陈茂波在《财政预算案》预留1亿元吸引崭新元素的大型国际展览来港，李玉霞强调会抓紧机遇，助大型展览及国际活动落户香港，特别以医疗、创科、金融及教育为主打方向，做好超级联系人及超级增值人角色，并配合政府打造国际枢纽，汇聚全球人才交流心得及共商发展大计。