红山半岛74号屋涉僭建 屋宇署首席测量主任供称屋内多处与批准图则不符 部分挡土墙被拆除

富商陈天赐及其妻袁慧明以公司持有的红山半岛74号独立屋涉僭建及占用官地遭票控，案件今于东区法院续审。屋宇署首席测量主任供称，红山半岛山泥倾泻事件后，她与同事到74号屋视察，发现该处睡房及入口楼层均有僭建，而且花园位置高于屋宇署批准图则所示，花园下方的草地平台亦不存在于图则，当她视察两层地库时，更发现部分挡土墙更被拆除。下午续审。

入屋视察怀疑楼梯与屋宇署批准图则有出入

被告Future Ocean Limited被地政总署票控1项不合法在未批租土地上建造构筑物罪，及被屋宇署检控6项明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程罪。被告公司没有律师代表，袁慧明作为公司代表抗辩。

屋宇署首席测量主任龙翠冰供称，2023年9月9日红山半岛发生山泥倾泻，她当晚接到上级指示、于9月10日到红山半岛3间独立屋视察，以检查楼宇情况，确保安全及不会引致生命或财物损失；当中包括涉案74号屋，但当日她和同事到红山半岛视察时，并未能成功进入74号屋视察，其同事告知遭拒绝入屋。

陈天赐。王仁昌摄

同年9月11日早上，龙接到自称「Thomas Chan」男子的电话，对方报称代表74号屋一方及接获拟申请入屋搜令。双方商讨后，龙在9月12日再与同事前往74号，该陈姓男子应门及让龙一行人入屋视察；龙后知该男子为陈天赐。

龙供称，进入74号屋后为房屋第4层，第3层是客厅和饭厅，第1及第2层则为睡房和主人房。入屋后，由屋内楼梯走下去视察，当时已觉得楼梯与屋宇署批准图则有不同，由于怀疑主人房下层的花园楼层有违例僭建，龙一行人想进入主人房下层，但陈表示该处「已经封咗」，及指如要进入须找工程人员，因此当时未能进入。

草地平台不存在于图则中部分挡土墙更被拆除

龙续称，根据屋宇署批准图则，74号的花园楼层原本应该在主人房下方，但当日看到花园位于主人房楼层的相同高度，而花园楼层更有一间「玻璃屋」，而花园楼层在图则中应该只有楼梯；视察过程中，龙亦注意到睡房楼层临海方向扩建了3.5米乘3.8米，而入口楼层的平台亦有加建物，均与屋宇署批准图则不同。

龙称在9月12日，陈仅允许3人入屋视察30分钟，因此时间仓促及未能视察所有地方。她后来遂向法庭申请手令，及于9月14日再与同事带到手令到74号屋视察，当日则由外佣应门，她们一行人到主人房楼层视察时发现入口通往地库1层，该入口处于上一次视察时有草被和花盆覆盖。

龙续称，进入地库1层后，发现该处划分出偏厅、睡房和洗手间，而该处有纱网遮盖玻璃门，推开玻璃门再揭开一些垂挂的绿色塑胶草被后，会走到一个向海的草地平台，而这处空间并不存在于屋宇署批准图则中，图则上的挡土墙亦不见了；龙又称在下方再发现第2层地库，该处有很多杂物及划分出3个房间，该层面积大于地库1层，并超出图则中挡土墙的范围，她认为该处的挡土墙被拆除。

案件编号：案件编号：ESS7753、20893-20898/2024

法庭记者：王仁昌